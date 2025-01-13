وزير الطاقة البرازيلي: "COP30" فرصة لتوعية العالم بأهمية الاستثمار في الطاقة النظيفة

أكد معالي ألكسندر سيلفيرا، وزير المناجم والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية أن البرازيل ومن خلال رئاستها لـ "COP30"؛ تهدف لوضع وثائق حاسمة ومتفق عليها بين جميع الأطراف للتسريع من انتقال الطاقة في كافة أنحاء العالم.

وأعرب عن تطلع بلاده بالترحيب بالعالم في مؤتمر الأطراف "COP30" الذي ستستضيفه البرازيل في شهر نوفمبر المقبل، في رئة الاستدامة العالمية "غابات الأمازون المطيرة".

وقال معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش أعمال الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" التي انطلقت أمس في أبوظبي وتختتم اليوم، إن "COP30" هو فرصة لتوعية العالم وتشجيعهم للقيام بالمزيد من الاستثمارات بطريقة مناسبة حتى تتمكن البلدان كافة من الوفاء بالتزاماتها الدولية، مضيفا أنه من خلال مكانة البرازيل الاستراتيجية على خارطة العمل المناخي، باستطاعتها جلب استثمارات إلى بلدان جنوب الكرة الأرضية.

ولفت إلى أن الاستدامة المضمونة لن تتحقق إلا بفضل الاستثمارات وبالتحديد في البلدان الأقل نموا ليكون العالم قادرا على تحقيق العدالة الاجتماعية وتنفيذ انتقال عادل وشامل للطاقة.

وحول اجتماعات الجمعية العامة الـ 15 لـ "آيرينا"، قال معالي سيلفيرا أن وجود البرازيل اليوم هو اعتراف بالتقدم القوي الذي أحرزته البلدان في التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة والنظيفة، مؤكدا ضرورة جمع الأطراف في هذا النوع من الأحداث لتسريع العمل المناخي وتحقيق الطموحات العالمية العادلة.

وفي هذا الإطار، أشار معاليه إلى موافقتهم على وثيقتين أساسيتين خلال اجتماعات مجموعة العشرين، حيث تسلط الوثيقة الأولى الضوء على السعي إلى تخطيط الطاقة، وذلك بهدف تعزيز موقف البرازيل في إنصاف بلدان جنوب الكرة الأرضية من خلال الاعتراف بأهمية مكافحة فقر الطاقة.

فيما تتمثل الوثيقة الثانية في أن فرصة انتقال الطاقة يجب أن تكون فرصة اقتصادية مستدامة، موضحا أهمية وجود الاستثمارات لتوليد فرص العمل والدخل، وأن تكون عادلة وشاملة ومتوازنة، وتحترم سيادة البلدان، وتحترم تعددية الطاقة التي تمتلكها البرازيل والبلدان الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أعلنت مؤخرا عن تطلعها للكشف عن مبادرتين مع رئاسة "COP30" في منتصف فبراير القادم والتي تتناول جوانب الاستثمارات في أمريكا الجنوبية.