رؤساء تنفيذيون ورواد أعمال يرصدون الفرص وتحديات الاستثمار في اقتصاد صناعة المحتوى

ناقش مستثمرون ورؤساء تنفيذيون ورواد أعمال، خلال مشاركتهم في فعاليات قمة المليار متابع 2025، التحولات الكبيرة التي شهدها قطاع الاستثمار في اقتصاد صناع المحتوى في السنوات الأخيرة، وكيفية توظيف التكنولوجيا لتوسيع قاعدة المتابعين والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي.

وشهدت النسخة الثالثة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، واختتمت فعالياتها اليوم، زخماً كبيراً بمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر وأكثر من 420 متحدثاً و125 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً.

وتحدث في جلسة "الاستثمار في طفرة صناعة المحتوى" كل من أنطوان بلوندو الشريك المؤسس والشريك الإداري في شركة "ألفا إنتليجينس كابيتال"، وبتري راجاهالم الشريك المؤسس في "شركة فوف فينتشرز"، وهارنيد كاور رئيسة صندوق "دبليو تي فوند"، وميغان لايتكاب الشريكة في شركة "سلو فينتشرز".

وقال أنطوان بلوندو إن بعض الاقتصادات الغربية شهدت ارتفاعًا في التضخم، مما أدى إلى ضعف الاستثمار وضخ المزيد من الأموال في السوق، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حققت نمواً جيداً في الاقتصاد الرقمي، وأطلقت نماذج متقدمة للذكاء الاصطناعي وأبرزها نماذج "فالكون" وهي تضاهي النماذج اللغوية الكبيرة للشركات العالمية العملاقة.

وأضاف بلوندو أننا نركز على استثمارات الذكاء الاصطناعي التي نعتبرها الأساس لتحقيق التنمية المستقبلية، على الرغم من ضعف تأثيره خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنه اليوم أصبح له دور حيوي في دفع قطاع صناعة المحتوى إلى الأمام.

من جانبه، أشار بتري راجاهالم إلى وجود تحديات عدة لجذب المستخدمين في ظل التنافس الكبير، وقال إنه في ظل الوضع الحالي، أصبح من الصعب جذب المستخدمين الجدد، لكن ذلك لا يعني نهاية الفرص في صناعة المحتوى.

وأوضحت هارنيد كاور أن صناعة المحتوى في الهند تتسم بالتعقيد نظراً لتعدد اللغات والتنوع الثقافي الكبير، لذا أصبح صناع المحتوى في الهند يواجهون تحديات في الحصول على الدعم المالي، لكن في الوقت ذاته هناك فرص واعدة في الأسواق النامية، مشيرة إلى استثمارات صندوق "دبليو تي فوند الهندي"، الذي تترأسه، في استوديوهات تدعم صناعة المحتوى.

ولفتت ميغان لايتكاب إلى أن دبي شهدت طفرة في صناعة المحتوى نتيجة للزخم الاقتصادي والسياحي، ووجود الكثير من العلامات التجارية العالمية، ما أدى إلى رواج صناعة المحتوى والذين لهم تأثير كبير على السوق.

وقالت إنه على الرغم من التقلبات التي مرت بها الأسواق، فإن هناك اهتماماً متزايداً في هذا المجال، مع أهمية البحث عن مواهب تمتلك الخبرة وتقدم محتوى ذي قيمة وأهمية لدى المتلقين.

وفي جلسة بعنوان "توظيف التكنولوجيا لنمو مجتمع المتابعين: كيف تبني وترعى جمهورك بجهد أقل"، تحدث كل من تابيش جيلاني رئيس قسم تطوير المنتجات في شركة "كاجابي"، واستشارية التربية حنان عز الدين.

وقال تابيش جيلاني إن تنمية مجتمع المتابعين عبر الإنترنت يحتاج إلى خلق تواصل مباشر مع الجمهور لتشكيل علاقة حسية بين الطرفين تضمن لصانع المحتوى أو أصحاب الأعمال عبر الإنترنت الحفاظ على ذلك الجمهور، وأن لا يكتفي فقط بالتواصل عن بعد.

من جانبها رأت حنان عز الدين أن استخدام التكنولوجيا، خصوصاً تقنيات الذكاء الاصطناعي توفر مجهوداً كبييراً في مسعى الحفاظ على الجمهور عبر الإنترنت والتواصل معه.

وأضافت أن استخدامها روبوت الدردشة الإلكتروني أغناها عن توظيف فريق كبير كان سيقوم بالدور نفسه، وأن الاستجابة السريعة التي يوفرها تحافظ على بقاء المستهلك أو المتابع على تواصل لأن بعض المتابعين قد لا يعودون للتواصل إذا لم يتم الرد عليهم في غضون 5 دقائق وهذا غير ممكن لرب العمل أو صانع المحتوى في كل الأوقات، نظرا لمحدودية الوقت وكثرة الرسائل.