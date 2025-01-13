رؤساء تنفيذيون: اقتصاد المبدعين يفتح آفاقاً واسعة للشباب

سلطت جلسة "إطلاق منتجات المبدعين بمليارات الدولارات"، ضمن فعاليات قمة المليار متابع 2025، الضوء على التحولات الكبرى في اقتصاد المبدعين، حيث ناقش رؤساء تنفيذيون أبرز الاتجاهات في تجارة المبدعين وبناء أعمال مستدامة ومستقلة.

وتشهد النسخة الثالثة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير ، في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف". زخماً كبيراً بمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر وأكثر من 420 متحدثاً و125 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً.

وتحدثت جين بلاندوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشبكة "فيميل فيوجن"، عن دور النساء في ريادة الأعمال ضمن اقتصاد المبدعين، وقالت " نشهد اليوم عصراً جديداً تبرز فيه النساء كمبدعات ورائدات في بناء أعمال مستقلة تعتمد على المجتمعات والتواصل الفعّال".

وأشارت بلاندوس إلى أن رحلتها مع شبكة "فيميل فيوجن" بدأت كمجموعة على فيسبوك تقدم النصائح والمشورة المجانية لرواد الأعمال من النساء حول العالم، ومع تزايد الطلبات، قررت تحويل المبادرة إلى نموذج مدفوع يعتمد على الاشتراكات الشهرية والسنوية، ما ساهم في جعل المشروع أكثر استدامة وفاعلية.

وقالت " المنتجات الرقمية، مثل الدورات التدريبية والمحتوى المدفوع، توفر فرصاً كبيرة لتحقيق الأرباح بهوامش عالية نظراً لعدم وجود تكاليف للمخزون أو الشحن".

وتحدث مارك فينز المؤسس والرئيس التنفيذي لقناة "بريف ويلدرنيس"، عن اللحظة التي أدرك فيها أن دور المبدع يمكن أن يتحول إلى مشروع تجاري متكامل، وقال إن التفاعل المباشر مع الجمهور وإنشاء روابط مستدامة هما المحرك الرئيس لاقتصاد المبدعين.

وأشار إلى أن المصداقية هي الأساس لنجاح أي منتج، ما دفعه إلى التوقف عن بيع منتجات لا تتماشى مع قيم علامته التجارية.

وأوضح أحد خان الرئيس التنفيذي لشركة "كاجابي"، أن تنويع مصادر الدخل هو المفتاح لتحقيق الاستدامة الاقتصادية للمبدعين، وقال إن الاعتماد على منصة واحدة لم يعد كافياً، المبدعون الناجحون هم من يوسعون نطاق دخلهم ليشمل التجارة الرقمية، والشراكات المتعددة.

وأضاف أن المنصات الرقمية تساعد المبدعين على تطوير منتجات مثل الدورات التدريبية المدفوعة، ما يتيح لهم تحقيق عوائد مستقرة ومستدامة.

وأشار خان إلى أن الاقتصاد الإبداعي ينمو بوتيرة سريعة، حيث أصبح المبدعون أكثر احترافية في إدارة أعمالهم، وشدد على أهمية المزج بين المنتجات الرقمية والمادية لتحقيق تنويع واستقرار مالي أكبر.