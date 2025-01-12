"يوتيوب" .. بوابة لاستكشاف الحضارات

شهدت منصة "يوتيوب" نموا هائلا في المنطقة العربية، لاسيما في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، حيث تجاوز عدد المشاهدين ملايين المستخدمين، الأمر الذي يعكس الدور المتزايد الذي تلعبه المنصة في تشكيل الثقافة والمعرفة في المنطقة.

وكشف طارق أمين الرئيس الإقليمي لـ YouTube في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مشاركته في قمة المليار متابع المنعقدة في دبي تحت عنوان "المحتوى الهادف"، عن أن "يوتيوب" سجلت أكثر 2.5 مليون مشاهدة عبر التلفزيون المتصل في دولة الإمارات، وأكثر من 12 مليون مشاهدة في السعودية، وأكثر من 600 ألف في دولة قطر، مؤكدا أن "يوتيوب" أصبح أكثر من مجرد منصة للمشاهدة، بل تحول إلى منارة للعلم والمعرفة، خاصة بين الشباب.

وأوضح أن المحتوى التاريخي والثقافي يشهد إقبالا كبيرا على "يوتيوب" حيث يقدم العديد من صناع المحتوى العربي برامج تعليمية ترفيهية تتناول تاريخ الحضارات العربية والإسلامية بطريقة شيقة ومبسطة.

ومن بين هؤلاء صناع المحتوى، يبرز حسن هاشم صانع برنامج "غموض" الذي استطاع أن يجذب جمهورا واسعا بمحتواه التاريخي المعمق، حيث أكد هاشم لوكالة أنباء الإمارات أن الهدف من برنامجه هو إيصال رسالة مفادها أن الحضارة العربية كانت ولاتزال جزءا أساسيا من تاريخ البشرية، وأن هذا التاريخ هو الأساس الذي نبني عليه المستقبل.

وأوضح أن نجاح برنامجه يعود إلى عدة عوامل من بينها الاعتماد على مصادر موثوقة وتقديم معلومات بطريقة مبسطة وواضحة واستخدام التقنيات الحديثة في الانتاج.