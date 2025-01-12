أشرف إبراهيم: الخلفية الأكاديمية والشغف أساس نجاح المحتوى الاقتصادي

تناول الدكتور أشرف إبراهيم صانع المحتوى المتخصص من خلال قناته "المخبر الاقتصادي" على يوتيوب، التحديات التي تواجه المؤثرين الذين يقومون بصناعة المحتوى الاقتصادي من الذين يفتقدون للخلفية الأكاديمية.

وقدم أشرف إبراهيم جملة من النصائح لصناع المحتوى المتخصص في المجال الاقتصادي منها ضرورة امتلاك الخلفية الأكاديمية والشغف والمهارة بالإضافة إلى المتابعة اليومية لأخبار الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي فضلاً عن مهارات الكتابة الإبداعية.

جاء ذلك في جلسة "الجانب الآخر لـ المخبر الاقتصادي" خلال فعاليات قمة المليار متابع 2025، المنعقدة بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف".

وأوضح أشرف إبراهيم أن خلفيته بلغة الأرقام والاقتصاد، تعود إلى سنوات طويلة عندما عمل تاجراً في بيع قصب السكر في إحدى القرى المصرية.

وأشار إلى أن إدارته لعدد كبير من الشركات والأعمال لا يمنعه من العمل في صناعة المحتوى الاقتصادي، حيث يدير ويشرف على العمل بالتعاون مع زميل آخر، لافتاً إلى أن التحضير للمحتوى متعب ومجهد لكن الشغف يدفعني دائماً إلى الإبداع والمواصلة.

وأضاف إبراهيم، أن عمله يقوم على تبسيط المعلومات والمصطلحات الاقتصادية لعامة الناس، ولتحقيق ذلك ينبغي البحث والتحري عن المعلومات والبيانات وتقديمها بشكل يجذب الجمهور.