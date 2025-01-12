صناع محتوى يستعرضون تجاربهم في السرد القصصي وفن التواصل مع الجمهور

استعرض خبراء وصناع محتوى عالميون، أمام قمة المليار متابع 2025 بدبي، جانباً من تجاربهم في السرد القصصي والتواصل مع الجمهور، وكيفية صناعة محتوى جذاب يجمع بين المعرفة والترفيه، كما ركزوا على أهمية تبادل الخبرات بين المبدعين، وضرورة تحلي المحتوى بالأصالة والقدرة على نقل ثقافات الشعوب وعاداتها بأمانة.

وأعلن صانع المحتوى مارك فينيس خلال جلسة "نقطة اتصال مع البرية" عن خطة لتصوير ورصد تفاصيل الحياة البرية في دبي، ونقلها للعالم للاطلاع على ما تتميز به هذه الأرض من كائنات برية ومعالم طبيعية.

وأبدى إعجابه بالحياة الطبيعية التي شاهدها في دبي خلال الأيام القليلة الماضية، ما شجعه على استكشاف المزيد، ومشاركة جمهوره حول العالم تجربته في دبي، مشيراً إلى رغبته بمشاهدة المحميات الطبيعية والصحراء والكائنات البرية في دولة الإمارات.

وشارك كل من بول بارباتو مؤسس قناة "الجغرافيا الآن" على يوتيوب، وصانع المحتوى أندري بورينوك، وكريس وسلافيك مؤسسا قناة Men with the Pot ، في جلسة بعنوان "بناء جمهور حقيقي عبر ثقافات متعددة"؛ وقال بول بارباتو إنه زار 190 دولة في رحلات موثقة، بهدف نقل الخبرات والتجارب، وواجه تحديات عدة لدى إنشاء قناته عبر يوتيوب أبرزها التمويل المادي للسفر لمختلف دول العالم.

وأكد أندري بورينوك إن السرد القصصي الأصيل واحد من أقوى الطرق للتواصل مع الجمهور، داعياً صناع المحتوى إلى فهم خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي لضمان وصول محتواهم إلى الجمهور المناسب والحفاظ على تفاعلهم.

وقال كريس أنهم واجهوا العديد من التحديات في بداية دخول مجال صناعة المحتوى، أبرزها غياب الدعم المادي والمعنوي، ولكنهم تمكنوا من التغلب عليها بالاستمرارية والإيمان بقيمة المحتوى الذي يتم تقديمه، وكيفية تطوير علاقات طويلة الأمد مع المتابعين، وهو أمر حاسم لاستدامة المسيرة الرقمية، فيما أكد سلافيك أنه يجب على صناع المحتوى أن يكونوا على دراية بالاختلافات الثقافية بين المجتمعات والحفاظ على أصالة المحتوى .