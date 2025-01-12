خبراء وصناع "بودكاست": سنشهد هيمنة كبيرة للذكاء الاصطناعي على قطاع إنتاج المحتوى

استعرض خبراء وصناع بودكاست، خلال مشاركتهم في فعاليات قمة المليار متابع 2025، كيفية تطوير الأدوات ومواكبة المستجدات في هذا المجال المتجدد، معتبرين أن صناع البودكاست يمكن أن يصبحوا قادة الإعلام الجديد، لما يحققه محتواهم من تأثير وتفاعل كبيرين يتفوق على وسائل الإعلام التقليدية.

وقال رائد الأعمال وصانع البودكاست محمد أبوالنجا إن الصدفة قادته إلى صناعة بودكاست "المال الحلال"، الذي بدأه منذ وقت قريب لا يتعدى 4 أشهر، لكنه حقق نجاحاً كبيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وذكر أبو النجا أن الأرقام التي تحققت خلال هذه الفترة القليلة سببت له صدمة من حجم التفاعل مع المحتوى الذي يقدمه، مشيراً إلى أن القدرة على توصيل الرسالة عنصر أساسي في النجاح.

وحول مستقبل العلاقة بين البودكاست والذكاء الاصطناعي، قال إن الذكاء الاصطناعي سيهيمن مستقبلاً على الإنتاج بالكامل من الصوت والصورة والمونتاج وغيره، باستثناء أشياء بسيطة تحتاج تدخلاً بشرياً.

من جانبه، أشار صانع البودكاست حكمت وهبي إلى بدايات تجربته التي تزامنت مع فترة انتشار كورونا قبل سنوات، مؤكداً أنه لم يتوقع حينها أن يحقق النجاح الذي وصل إليه الآن.

وأشار وهبي إلى أن مجال البودكاست متاح للجميع، مع اختلاف الأعمار والاهتمامات، وأن لكل شخص جمهور يشاركه الاهتمامات والهوايات، وهو ما يجعل الفرصة قائمة للجميع دون استثناء.

وشدد على أن المستقبل سيكون للذكاء الاصطناعي، وعلى صناع المحتوى أن يكونوا جاهزين لأي تكنولوجيا جديدة للحفاظ على النجاح والسبق في المجال.

وفي جلسة بعنوان "أداة جديدة سرية لصانعي البودكاست المرئي"، أعلنت "فلايت كاست" (FlightCast)، إطلاق أدوات جديدة لتسهيل إنتاج البودكاست المرئي؛ طورها روكس كودز الشريك المؤسس لـ"فلايت كاست"، بالتعاون مع ستيفن بارتليت، مؤسس البودكاست الشهير "يوميات الرئيس التنفيذي" (Diary of a CEO).

وقال روكس كودز إنه من خلال فلايت كاست نقدم لصناع البودكاست أداة متكاملة تجعل من السهل إنتاج محتوى مرئي مميز ومؤثر، حيث كان استخدامها في السابق مقتصراً على نخبة مختارة من صناع البودكاست، لكنها ستصبح الآن متاحة للجميع، ما يمثل نقلة نوعية في تمكين المبدعين من تبسيط عملية إنتاج المحتوى المرئي.

وأشار كودز إلى أن المنصة مصممة خصيصاً لدعم صناع المحتوى في تحسين تفاعلهم مع الجمهور من خلال تحليل البيانات بسهولة، وإنتاج محتوى عالي الجودة.