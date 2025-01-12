"ناسا" و"النقد الدولي" يناقشان دور المؤثرين في نشر المعرفة برسائل المنظمات الدولية

ناقش مسؤولان في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وصندوق النقد الدولي، في جلسة ضمن فعاليات قمة المليار متابع بدبي، دور المؤثرين ومنصات التواصل الاجتماعي في نشر المعرفة وتعزيز الوعي بأعمالهم بين جميع أفراد المجتمع، مؤكدين الدور الكبير لصناع المحتوى في ربط المنظمات الكبرى بجمهور واسع من مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال جلسة "كيف تتواصل وكالة ناسا وصندوق النقد الدولي مع جيل جديد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؟"، تحدث فيها بريتاني براون مديرة الاتصالات الرقمية والاستراتيجية في وكالة "ناسا"، وبيير ميجلاك رئيس العلاقات الإعلامية والتواصل الاجتماعي في صندوق النقد الدولي.

وأعلنت بريتاني براون، أن وكالة "ناسا" تستعد خلال الربع الأول من 2025 إلى بث مباشر من الفضاء الخارجي عبر الانستغرام ومنصات أخرى، وكشفت أن الوكالة تعمل خلال العام الحالي على مراجعة الإستراتيجيات الحالية في ظل التوسع الكبير في قاعدة متابعيها عبر مختلف المنصات.

وقالت إن "ناسا" لديها صور وفيديوهات وقصص مهمة للغاية تستحق أن تروى للجمهور من خلال المؤثرين، مشيرة إلى أن "ناسا" تضم الكثير من المبدعين والمخترعين الشباب الذين يعززون الابتكار في مجال الفضاء.

وأكدت أن الوكالة أطلقت العديد من المبادرات عبر منصات التواصل الاجتماعي في السنوات الماضية، لتمكين الجمهور من مشاهدة ما يحدث خلف الكواليس أثناء عمليات إطلاق الصواريخ واستكشاف الفضاء.

وعبرت براون عن رغبة الوكالة في الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة خصوصاً المبدعين، مثمنة ما قام به فريقها الرقمي، حيث قدم لأول مرة موسيقى الهيب هوب من الفضاء، مما أضاف لحظة مميزة شاهدها الجميع.

وحول استخدامات الذكاء الاصطناعي في عمل وكالة "ناسا"، لفتت براون إلى أن الذكاء الاصطناعي مهم للغاية وتستخدمه الوكالة منذ وقت طويل في جميع أعمالها ورحلاتها إلى الفضاء.

بدوره أشار بيير ميجلاك إلى أهمية المنصات الرقمية في بناء جسور التواصل مع المؤثرين من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً أن هذه المنصات تلعب دورا حيويا في نقل القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي يتعامل معها الصندوق، وقال إن تلك المنصات تسهم في توعية الجمهور بعمل الصندوق وأهدافه، إضافة إلى تسويق المبادرات التي تساهم في دعم اقتصاديات العديد من الدول.

ودعا ميجلاك المؤثرين لحضور اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية للصندوق خلال العام الجاري، التي سيحضرها وزراء المالية ومدراء البنوك المركزية في العالم، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الناس، وتعزيز التواصل مع الجمهور حول القضايا الاقتصادية العالمية.

وأكد أن دور المؤثرين في نشر المعلومات وتبسيطها للجمهور يعد أمرا حيويا في دعم جهود الصندوق لتسليط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول عدة حول العالم.