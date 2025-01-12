قمة "المليار متابع" تناقش تحويل الشغف بالألعاب إلى إمبراطوريات رقمية مربحة

ناقشت جلسة "تحقيق الدخل والتسويق عبر روبلوكس"، الإستراتيجيات القابلة للتنفيذ لصناع المحتوى، لتحقيق عائدات مالية في هذه المنصة مع بناء مجتمعات متفاعلة في واحدة من أسرع الألعاب نمواً، والفرص غير المستغلة في هذا المجال.

وشارك كل من زاك ليتر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة " Wonder World Studios"، وأليانا ميلر، مديرة تسويق المؤثرين في شركة "روبلوكس" ومسؤولة تطوير وتنفيذ إستراتيجيات التعاون مع صانعي المحتوى، في الجلسة التي استضافتها قمة المليار متابع، المنعقدة بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف"

واستعرض زاك ليتر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة " Wonder World Studios" الذي حول قناته على "يوتيوب" التي تضم مليون مشترك إلى استوديو ألعاب ناجح في عام 2019، تجربته في مجال قطاع الألعاب ومنصة "روبلوكس"، بالتعاون مع زوجته ميغان ليتر، المعروفة باسم "ميغان بلايز"، والتي حققت شهرة واسعة على منصة "يوتيوب" من خلال محتوى متعلق بـ"روبلوكس"، حيث أسس الزوجان استوديو لتطوير الألعاب وأطلقا ألعاباً ناجحة، مما ساهم في تحقيق إيرادات كبيرة، حيث باع أكثر من مليوني نسخة من لعبة في أسبوعين، وجنى عوائد بملايين الدولارات، واستعرض كيف يمكن تحويل الشغف بالألعاب إلى إمبراطوريات رقمية مربحة، من خلال تطوير ألعاب بدعم من خوارزميات "روبلوكس".

وأوضح أن هناك طرقاً لا نهائية لتحقيق العائدات في هذا المجال، وأشار إلى الفرص الكبيرة التي تقدمها منصة "روبلوكس" والنمو المتوقع لها، حيث تخطط خلال السنوات الخمس المقبلة التوسع في مجالات الترفيه والألعاب، ما يقدم فرصا واعدة للمطورين من خلال هذه الأدوات وتحقيق إيرادات من الألعاب والمحتوى الذي يقومون بإنشائه.

وتحدثت أليانا ميلر، عن خطة طموحة لجذب المؤثرين وصناع المحتوى وعقد شراكات عمل معهم لتعزيز شغف الجمهور بالألعاب المختلفة، وأكدت أن هناك نسباً من العوائد مخصصة لهم، مبينة أهمية هذه الشراكة في سوق يشهد نموا كبيراً، ورأت أن هناك فرصا كبيرة للجميع، سواء كانوا من مطوري الألعاب أو المستثمرين أو صناع المحتوى.