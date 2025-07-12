دور محمد بن راشد في إنقاذ القارة الأفريقية من المجاعة قبل 40 عاماً

في عام 1985، وأثناء بث حفلة "Live Aid" لمواجهة المجاعة في إثيوبيا كان الحدث مهدداً بالفشل، إذ لم تتجاوز حجم التبرعات التي جمعها عشرة آلاف جنيه.

تدخل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتبرّع بمليون جنيه استرليني، مما أعطى دفعة قوية للحملة، وأعاد حماس المتبرعين حول العالم فارتفعت التبرعات الإجمالية لأكثر من 150 مليون جنيه، لتصبح واحدة من أكبر حملات الإغاثة في التاريخ .

ووفقاً لمراسلات دبلوماسية بريطانية، تابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الحفل وهو في مجلسه بلندن، وعندما أعلن عن تبرّعه ترك المنظمين في حالة ذهول وشك في البداية، قبل أن يتم تأكيد التبرع من خلال اتصال رسمي مع مكتب سموه في لندن.

تبرع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم آنذاك لم يكن مجرد دعم مالي، بل كان موقف قيادي عزز دور دبي والعالم العربي في الساحة الإنسانية الدولية.