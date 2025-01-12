قمة المليار متابع تسلط الضوء على دور المبدعين في تشكيل مستقبل الإعلام والتجارة

أكد المشاركون في قمة المليار متابع الدور المحوري الذي يلعبه المبدعون والمؤثرون في تشكيل مستقبل الإعلام والتجارة، مسلطين الضوء على أهمية التعاون مع صناع المحتوى لتعزيز جودة الإنتاج الإعلامي وتطوير إستراتيجيات التسويق الحديثة.

وقال علي جابر، مدير عام مجموعة “MBC” وعميد كلية محمد بن راشد للإعلام، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش قمة المليار متابع إن القمة تمثل منصة عالمية تتيح لقاء صناع المحتوى من مختلف المنصات مع الجمهور والخبراء تحت سقف واحد، لمناقشة التحولات الهائلة التي يشهدها الإعلام العربي والعالمي.

وأكد أن القمة تسهم في تعزيز مكانة العالم العربي على خارطة الإعلام الدولي، وتتيح فرصة ثمينة للتواصل مع قامات إعلامية بارزة، إلى جانب الاطلاع على الابتكارات التكنولوجية المتسارعة، لا سيما تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، الذي يُتوقع أن يُحدث تحولاً جذرياً في استهلاك المحتوى الإعلامي.

وشدد على أهمية التركيز على المحتوى المبتكر والذكي، داعياً صناع المحتوى إلى استغلال التكنولوجيا لتطوير مهاراتهم، معتبراً أن الإبداع البشري سيبقى العنصر الأساسي في صناعة الإعلام، وأن الذكاء الاصطناعي يشكل عامل دعم للإبداع وليس بديلاً عنه.

من جانبها، أكدت ياسمين إنبرج نائبة الرئيس في شركة “إي ماركيتر -Emarketer”، في تصريح مماثل أن اقتصاد المبدعين شهد تحولات جذرية خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح عام 2024 نقطة تحول بارزة في إضفاء الشرعية على هذا القطاع.

وأضافت أن عام 2025 سيشهد احترافية أكبر في التسويق عبر المؤثرين، مع توقعات بوصول الإنفاق في الولايات المتحدة إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2026.

وأوضحت أن المسوقين باتوا يعتمدون على بيانات دقيقة لاختيار المؤثرين، مثل معدلات التفاعل ومدى توافق المحتوى مع أهداف الحملات، ما يفتح الباب أمام المبدعين الصغار للحصول على فرص تعاون مع العلامات التجارية مشيرة إلى أن المؤثرين لم يعودوا مجرد مروجين، بل أصبحوا لاعبين رئيسيين يعيدون تشكيل الإعلام والإعلانات والتجارة، ما يجعلهم جزءاً لا غنى عنه في إستراتيجيات التسويق الحديثة.

وأكدت أهمية الفعاليات العالمية، مثل قمة المليار متابع، التي تبرز تأثير المبدعين عالمياً وتوفر رؤى حول تطور الإعلام والتجارة، داعية المسوقين إلى تبني إستراتيجيات طويلة المدى تعزز التعاون مع صناع المحتوى لتحقيق نتائج مستدامة.