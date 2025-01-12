قمة المليار متابع تساهم في تعزيز الهوية السياحية للإمارات عالمياً

قالت فاطمة عبد الرحمن مديرة إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد إن الشراكة الاستراتيجية مع قمة المليار متابع التي تستقطب أكثر من 15 ألف صانع محتوى ستسهم في تسليط الضوء على الخدمات والمنتجات السياحية المتميزة في الدولة وبما يعزز الهوية السياحية للإمارات عالمياً.

وأضافت فاطمة عبدالرحمن في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش اليوم الثاني من أعمال النسخة الثالثة من قمة المليار متابع ..أن حملة أجمل شتاء في العالم تواصل في نسختها الخامسة تحقيق نتائج إيجابية ملموسة بمختلف القطاعات والأنشطة السياحية حيث تسهم هذه الحملة في تعزيز إيرادات السياحة الداخلية وزيادة عائدات المنشآت الفندقية في الدولة ودعم جاذبية الأسواق الإماراتية للسياح من جميع أنحاء العالم لا سيما أن هذه النسخة تركز على تعريف العالم بتنوع البيئات في الدولة وسحر طبيعتها وأجوائها الشتوية الرائعة ومناطقها لمختلف أنواع السياحة وخصوصا السياحة الخضراء.

وأشارت إلى أن قمة المليار متابع توفر منصة سنوية رائدة وذات متابعة عالمية لربط محتوى حملة أجمل شتاء في العالم بالتجارب الواقعية للسياح وتوسيع نطاق وصول الحملة ومحتواها الرقمي إقليمياً وعالمياً.

وأوضحت أن حملة أجمل شتاء في العالم استطاعت على مدار النسخ الأربع الماضية أن تسجل نتائج ريادية وقوية للقطاع السياحي الإماراتي حيث أسهمت في تحقيق إيرادات فندقية بقيمة تقارب مليار درهم وذلك خلال الفترة من 9 يناير حتى 20 فبراير لعام 2024.

وأضافت أن الحملة تدعم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 برفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة بحلول العقد المقبل وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم.

وفيما يخص الحملات السياحية وحملة أجمل شتاء في العالم ...قالت إن دور التقنيات الرقمية يزداد أهمية نظرا لأنها تعتمد بشكل كبير على المحتوى المبتكر والصور والفيديوهات المتميزة والعالية الجودة والقصص الملهمة وهذه جميعها تقوم على تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال بشكل كبير كما تقدم بعض التقنيات الرقمية تجارب فريدة للسياح مثل تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز الذي يمكن للسياح استخدامه للتعرف على الوجهات قبل زيارتها.

وتطرقت فاطمة عبدالرحمن إلى أهم الجوانب التي تعمل حملة أجمل شتاء في العالم على توظيف التكنولوجيا فيها منها الوصول العالمي من خلال منصات التواصل الاجتماعي ونشر المحتوى التفاعلي ومشاركة مؤثرين متميزين في مجال السياحة ولديهم وسائل وتقنيات رقمية تخدم أهداف ومحتوى الحملة وكذلك تسهيل الوصول للمعلومة من خلال التطبيقات والمواقع الإلكترونية الرسمية والسياحية واستخدام تقنيات الصور والمقاطع العالية الجودة والإنتاج الإعلامي المتطور في بعض فيديوهات وصور الحملة.

كما يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي مساعدة الحملة في تحديد الجمهور المستهدف بالمحتوى بدقة والمساهمة في تحسين تجربة المستخدم بشأن الأنشطة والوجهات السياحية.