"شتانا في حتا" يجمع محبي ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة

ضمن فعاليات مهرجان "#شتانا_في_حتا" الذي نظمه "براند دبي"، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، في إطار مباردة "#شتا_حتا"، وتماشيا مع مستهدفات #وجهات_دبي. نظّم براند دبي، أمس (السبت)، إحدى الفعاليات الرياضية التي جمعت محبي ممارسة الأنشطة الرياضية في الأماكن المفتوحة، حيث أستمتع زوار المهرجان من مختلف الفئات والمستويات الرياضية بممارسة الرياضة المكثفة " Sport Hit"، إضافة إلى ركوب دراجات التمارين الرياضية الثابتة في الأماكن المفتوحة، التي وفرها مركز "700 Padel and Fitness Hub" الرياضي، لتلبية احتياجات عشاق الرياضة واللياقة البدنية.

ويأتي تنظيم الفعاليات الرياضية ضمن مهرجان "#شتانا_في_حتا" في إطار حرص براند دبي على نشر ثقافة الرياضة، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة أنشطتها وتبنيها كأسلوب حياة، باعتبارها من الوسائل المهمة التي تسهم في نشر السعادة بين الناس، وبناء مجتمع صحي يمارس النشاط الرياضي بشكل دائم.

وتقام فعاليات "مهرجان شِتَانا في حتّا" في منطقة بحيرة ليم تحت مظلة مبادرة "شتا حتا" التي ضمت أربعة مهرجانات أخرى هي "مهرجان ليالي حتّا الثقافية" من تنظيم هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، و"مهرجان حتّا للعسل" و"مهرجان حتّا الزراعي" وكلاهما من تنظيم بلدية دبي، و "مهرجان حتّا DSF X" من تنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.