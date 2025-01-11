الطقس المتوقع في الإمارات من الأحد إلى الخميس

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يتشكل غدا الأحد ضباب وضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو إلى غائم جزئياً.والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. والبحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الإثنين

الطقس رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل ضباب وضباب خفيف –غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشمالية.

والرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدرجياً بعد الظهر وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

والبحر: متوسط الموج يضطرب تدريجياً بعد الظهر في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب صباحاً على المناطق الداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف - غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة. والرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. والبحر: مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل ضباب وضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئياً. والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. والبحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل ضباب وضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئياً. والرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. والبحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.