محمد بن راشد: نرحب بـ 15 ألف صانع محتوى يتابعهم 2.3 مليار ووعدنا لهم ببناء قطاع اقتصادي مستدام لصناعة المحتوى

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بصناع المحتوى أصحاب الأفكار والإبداعات الذين يصنعون حياة أفضل ويعملون لبناء مستقبل أجمل، حيث تستضيف دولة الإمارات قمة المليار متابع.

ودون سموه في حسابه عبر منصة " إكس" : " نستضيف في دولة الإمارات قمة المليار متابع .. نرحب بـ 15 ألف صانع محتوى يتابعهم 2.3 مليار متابع … نرحب بأصحاب الأفكار .. والإبداعات ..نرحب بصناع المحتوى الذين يصنعون حياة أفضل عبر محتوى أفضل .. ويعملون معنا لبناء مستقبل أجمل".

وأضاف سموه " ووعدنا لجميع صناع المحتوى ببناء قطاع اقتصادي مستدام لصناعة المحتوى يعود عليهم وعلى مجتمعاتهم بالخير والازدهار" .