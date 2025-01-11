جمعية الصحفيين الإماراتية تحتفل بيوبيلها الفضي بعد غد

تحتفل جمعية الصحفيين الإماراتية بعد غد الاثنين بالذكرى الـ 25 على تأسيسها "اليوبيل الفضي"، بحضور نخبة من قيادات الإعلام والصحافة العربية والدولية من 4 قارات، أبرزهم دومينيك برادالي رئيسة الاتحاد الدولي للصحفيين، ومؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وعيسى الشايجي رئيس اتحاد الصحفيين الخليجيين، وسابينا اندراجيت رئيس اتحاد صحفي آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب كبار الشخصيات الإعلامية من منطقة الخليج العربي والعالم العربي وأفريقيا.

ويتضمن الحفل، الذي يقام في فندق إنتركونتيننتال فيستفال دبي، إلقاء كلمات رئيسة من قبل رؤساء الاتحادات والوفود المشاركة، فضلا عن تكريم المؤسسين الأوائل لجمعية الصحفيين الإماراتية ورؤساء الإدارات السابقين تقديرا لدورهم البارز في بناء وتطوير الجمعية.

كما تشمل الفعاليات الاحتفالية باليوبيل الفضي التي تستمر حتى 16 يناير الجاري مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي تهدف إلى تعزيز دور الصحافة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال استضافة اجتماعات موسعة للاتحادات الخليجية والعربية والدولية، ومن المنتظر أن تسهم هذه الاجتماعات في اتخاذ قرارات إستراتيجية تخدم مهنة الصحافة والإعلام، حيث تكتسب هذه الاجتماعات وورش العمل التي تُعقد على هامش الحفل أهمية كبيرة في توطيد العلاقات بين الجمعية ونظرائها من الهيئات والنقابات الخارجية.

وأكدت فضيلة المعيني رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، انتهاء كافة الترتيبات الخاصة بالاحتفال، معربة عن اعتزازها بحضور وفود وشخصيات إعلامية واسعة من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس الدور الفاعل للجمعية في محيطها الخليجي والعربي، وأثرها الإقليمي والدولي، منوهة بأن هذا الحدث يعكس الوجه الحضاري لدولة الإمارات كداعم رئيس للصحافة وحرية الرأي.

وكشفت المعيني عن عدد من الفقرات المميزة ضمن الاحتفال، ومنها إطلاق ميثاق العمل الصحفي تحت مسمى "الحرية والمسؤولية"، كما ستطلق الجمعية للمرة الأولى جوائز "المؤسسة الإعلامية المبتكرة"، و"الشخصية الإعلامية الملهمة"، و"أفضل صانع محتوى"، وهي جوائز تهدف إلى تعزيز العمل الصحفي والإعلامي وتحفيز المبدعين، بما يتماشى مع السياسات الأخلاقية ومبادئ المهنة.

كما يشمل الحفل تنظيم اجتماعات وورش عمل تسلط الضوء على مستقبل الصحافة، ويحتوي أيضا على جلسة موسعة بعنوان "إضاءات خليجية" لمناقشة محاور متنوعة تعكس التحديات والفرص الإقليمية؛ وفي هذا الإطار، أبدت المعيني تطلعها إلى الخروج بتوصيات وقرارات تخدم الصحافة والصحافيين من خلال الاجتماعات الموسعة للاتحادات الخليجية والعربية والدولية.

وفي إطار الاحتفال باليوبيل الفضي للجمعية، سيتم تنظيم جولات ترفيهية للوفود المشاركة للتعرف على أبرز المعالم السياحية في الإمارات، وتشمل زيارات لمعالم تاريخية وثقافية تعكس الوجه الحضاري للدولة، مما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية.

وأكد مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب، أن هذا الحدث ليس مجرد احتفال بمرور 25 عاما على تأسيس جمعية الصحفيين الإماراتية، بل هو أيضاً تأكيد على مكانة الإمارات الريادية في دعم الصحافة وحرية الرأي في المنطقة والعالم؛ وقال إن وجود نخبة من الصحفيين والإعلاميين البارزين من مختلف أنحاء العالم في هذا الحدث يعزز الروابط بين الجمعيات والنقابات والهيئات الصحفية على المستوى الدولي، مشددا على أن هذه المشاركة الواسعة تسهم في تعزيز التناسق والتعاون بين المنظمات الإعلامية المختلفة، مما يساعد في تبادل الخبرات وتوحيد الجهود الرامية إلى تعزيز مهنة الصحافة والإعلام.