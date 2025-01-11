دبي تستضيف مسابقة مطوري الألعاب الإلكترونية بالذكاء الاصطناعي 23 يناير

تستضيف مؤسسة دبي للمستقبل، في 23 يناير الجاري، مسابقة عالمية لمطوري الألعاب الإلكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعي، يتم تنظيمها بالشراكة بين "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية"، وشركة "إنفيديا" التي تتجاوز قيمتها السوقية 3.3 تريليونات دولار.

ويأتي اختيار دبي لاستضافة المسابقة العالمية "RTX AI Game Craft" للمرة الأولى في المنطقة، تأكيداً على ريادتها في تبني تقنيات المستقبل وتحفيز الابتكار، وتعزيزاً لمكانتها كمركز إقليمي وعالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وستنعقد المسابقة تحت شعار "دبي بين الماضي والمستقبل"، بمشاركة هواة ومحترفي تصميم وتطوير الألعاب من حول العالم، وسيركز التحدي على توظيف الذكاء الاصطناعي لتصميم ألعاب تحتفي بالتراث الغني لمدينة دبي ورؤيتها المستقبلية، حيث سيتم تقييم المشاركين من قبل لجنة خاصة من الخبراء لاختيار الفائزين والموهوبين.

وقال فيصل كاظم، مدير برنامج دبي للألعاب الإلكترونية، الذي تشرف عليه "دبي للمستقبل"، إن التكامل بين الذكاء الاصطناعي والإبداع البشري، يسهم في إحداث نقلة نوعية في قطاع الألعاب على مستوى العالم، وإن البرنامج يهدف من خلال التعاون مع "إنفيديا" العالمية، إلى تزويد المطورين والمبدعين ورواد الأعمال من حول العالم بفرص متميزة لتصميم تجارب رقمية فريدة، موضحا أن برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033، يهدف إلى جعل دبي مركزاً رئيسياً عالمياً لقطاع الألعاب الإلكترونية.

وقالت شانتيل تافيد، مديرة التسويق لدى "إنفيديا" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، إن الشركة تهدف من خلال الشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل في تنظيم هذه المسابقة العالمية، إلى تسليط الضوء على أبرز المواهب الإبداعية المتخصصة في توظيف الإمكانات التحويلية والتطبيقات الواسعة لأدوات الذكاء الاصطناعي في قطاع الألعاب الإلكترونية، وتطوير أفضل التجارب الرقمية المستقبلية القائمة على الإبداع والابتكار.

جدير بالذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أطلق "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033" في نوفمبر عام 2023، بهدف ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مدن في صناعة الألعاب العالمية، التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، إلى جانب دعم توفير 30 ألف فرصة عمل جديدة.

ويهدف البرنامج الذي تشرف عليه "مؤسسة دبي للمستقبل" إلى تعزيز إسهام القطاع في نمو الاقتصاد الرقمي لدبي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو مليار دولار بحلول عام 2033، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية (D33).

ويمكن للمهتمين والراغبين بالمشاركة في مسابقة إنفيديا لمطوري الألعاب الإلكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعي التسجيل عبر الرابط: "http://rtxaigamecraft.com"