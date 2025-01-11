6 فعاليات احتفالية برأس السنة الصينية الجديدة في دبي

تنظم القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي، 6 فعاليات احتفالية، بمناسبة رأس السنة الصينية الجديدة، تتضمن عروضاً للسيارات الكهربائية ومهرجان الفوانيس باستخدام تقنيات تفاعلية متطورة، وذلك في إطار احتفالات "مهرجان الربيع الصيني"، الذي يُعد أحد أهم الأعياد التقليدية في جمهورية الصين الشعبية، ويجسد رمزية التجديد والتجمع العائلي والانسجام المجتمعي.

وتأتي هذه الاحتفالات في سياق تعزيز علاقات الصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، وانطلاقاً من إيمان البلدين بأهمية الحوار الثقافي وترسيخ قيم التسامح والتعايش المشترك.

ووجهت القنصلية الدعوة لمواطني الدولة والمقيمين للمشاركة في الفعاليات والتعرف على جمال التقاليد الصينية وطقوس الاحتفال بالسنة الجديدة.

وقالت أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن هذه الفعاليات تنسجم مع رؤية دولة الإمارات القائمة على الانفتاح والتعددية وتشكل نافذة مهمة لتعزيز العلاقات الثقافية والحضارية، مشيرةً إلى أن "مهرجان الربيع الصيني" يحمل في طياته موروثاً غنياً من العادات والتقاليد التي تعكس عمق التاريخ الصيني العريق.

وأوضحت أن القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي، تسعى إلى تقديم الفعاليات بطرق مبتكرة تتوافق مع تطلعات الجمهور في دولة الإمارات، بما في ذلك التفاعل مع أحدث التقنيات الرقمية في مهرجان الفوانيس، وتسليط الضوء على طرازات السيارات الكهربائية الصينية التي تجسد التوجه العالمي نحو الاستدامة وحماية البيئة.

يُذكر أن احتفالات رأس السنة الصينية الجديدة تحظى باهتمام واسع في أنحاء العالم؛ حيث يقدم فيها الصينيون عروضاً فولكلورية متنوعة ومهرجانات فنية متعددة، تعكس الهوية الثقافية الصينية وترسّخ قيم المحبة والسلام والتآلف الإنساني.