مكتوم بن محمد: علياء الجوكر شابة إماراتية تقدم صورة مشرقة عن مجتمع دبي

أشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بالجهود البارزة التي تبذلها الشابة الإماراتية علياء الجوكر في توثيق حياة كبار المواطنين، مشيراً سموه إلى دورها في تعزيز اندماجهم في المجتمع وتسليط الضوء على أهميتهم عبر أنشطتها الإبداعية وتصويرها المتميز.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "علياء الجوكر شابة إماراتية عُرفت بتوثيقها لحياة كبار المواطنين وساهمت بأنشطتها وتصويرها في دمجهم في المجتمع وتعزيز جهود الاعتناء بكبار المواطنين وتقديرهم، كما استطاعت عبر حملات إعلامية مختلفة توثيق لحظات مهمة في تاريخ دبي والاحتفاء بمؤسسيها، علياء تحمل شغفاً حقيقياً لتقديم صورة مشرقة عن مجتمع دبي وتساهم في تعزيز روابط هذا المجتمع، وأتمنى أن أرى المزيد من أعمالها المعبرة عن أصالة دبي وترابط أهلها".