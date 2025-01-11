قمة المليار متابع أكبر حدث عالمي لصناعة المحتوى تنطلق اليوم

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تنطلق اليوم النسخة الثالثة من «قمة المليار متابع»، أكبر قمة عالمية متخصصة في تشكيل اقتصاد صناعة المحتوى، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات العربية المتحدة، وتستمر حتى 13 يناير الجاري في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، تحت شعار «المحتوى الهادف».

وتهدف القمة إلى إبراز التأثير المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي في تشكيل الاتجاهات الثقافية والإعلامية في العصر الرقمي. وتوفر القمة فرصة للتفاعل بين أبرز الشخصيات والمؤثرين الذين حققوا أرقاماً قياسية في عدد المتابعين على منصات مثل إنستغرام، يوتيوب، وتيك توك، لمناقشة تأثير هذه الشبكات على المجتمع والاقتصاد والتعليم، إضافة إلى استعراض كيفية استخدامها لتحفيز الابتكار ودعم المشاريع التجارية. وتستقطب القمة أكثر من 15 ألف صانع محتوى، إلى جانب 125 خبيراً ورئيساً تنفيذياً من كبريات الشركات العالمية كمتحدثين رئيسيين. كما تبرز «جائزة قمة المليار متابع»، التي تعد الأكبر والأغلى عالمياً لصناع المحتوى الهادف بقيمة مليون دولار، بهدف تحفيز المبدعين على تقديم أفكار تثري المحتوى الرقمي. وتأهل خمسة مرشحين إلى المرحلة النهائية من الجائزة من خلال تصويت جماهيري بلغ أكثر من 3.3 ملايين صوت من مختلف أنحاء العالم.

وتشهد النسخة الثالثة من القمة أكثر من 300 جلسة وحوار معرفي.

خبراء

ويشارك في الجلسات والحوارات أهم الخبراء والمتخصصين من أكبر المنصات والشركات العالمية، وعدد من أبرز المؤثرين وصناع المحتوى في الوطن العربي والعالم، حيث يستعرضون تجاربهم ورؤاهم حول توجهات الإعلام الجديد وأحدث اتجاهاته والمسارات التي يتخذها لقيادة مستقبل العالم الرقمي، كما يبحثون سبل مضاعفة حجم سوق الاقتصاد الإبداعي وزيادة إسهامه في تسريع خطط التنمية الشاملة في المنطقة والعالم.

وأكدت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مدير قمة المليار متابع، أن الجلسات الرئيسية تستهدف إثراء خبرات صناع المحتوى، وتزويدهم بمعارف ومهارات تصقل تجاربهم وتعزز حضورهم على منصات التواصل الاجتماعي، وتساعدهم في الوصول إلى عدد أكبر من المتابعين.

وقالت: «إن قمة المليار متابع تشهد في نسختها الثالثة أكثر من 300 جلسة وحوار معرفي يشارك في تقديمها عدد كبير من أهم الخبراء والمسؤولين في كبرى الشركات العالمية، وأبرز المؤثرين وصناع المحتوى من المنطقة والعالم، حيث يستعرضون خلاصة تجاربهم ونصائحهم ورؤاهم لقطاع الإعلام الجديد، بما يسهم في تطوير أداء صناع المحتوى الجدد وترسيخ حضورهم على منصات التواصل الاجتماعي واستكشاف أحدث توجهات صناعة المحتوى والتحديات التي تواجهها».

ويلقي صانع المحتوى زاك كينج خطاباً ملهماً يصحب فيه الجمهور عبر دهاليز عالم المحتوى دائم التغير، منذ أيام موقع «فاين» وصولاً إلى منصات تيك توك ويوتيوب.

ويشارك كينج ما تعلمه من خبرته الطويلة في السرد القصصي والتواصل مع الجمهور، واستباق تحولات المشهد الرقمي.

ويكشف الكاتب ومقدم البودكاست جاي شيتي في كلمته أهمية تطوير مهارات المرونة والتكيف والتعلم، مبيناً قدرتها على تمكين الإنسان من استثمار الألم في سبيل النمو والمضي قدماً.

ويشارك شيتي الحضور معنى وماهية بناء المرونة النفسية لينجح الإنسان في تحقيق إنجازات راسخة رغم الصعوبات، كما يشارك الجمهور خطوات عملية وآراء تحفيزية حول دور التجارب الصعبة في تعزيز قوة وجمال الروح.

ويشارك صانع المحتوى «الدكتور مايك» (الدكتور ميخائيل فارشافسكي) في حوار يستكشف خلاله دور المحتوى الموثوق القائم على الأدلة في إعادة رسم معالم تأثير منصات التواصل الاجتماعي.

نجاح

ويروي صانع المحتوى عبد الرحمن أبو مالح، رائد الأعمال ومؤسس قناة «ثمانية»، تفاصيل رحلته في عالم صناعة المحتوى، وكيف انتقل من نجاحه على منصة يوتيوب إلى تطوير منصة ناجحة تقدم المحتوى المدفوع.

ومن الجلسات التي تشهدها قمة المليار متابع في نسختها الثالثة جلسة بعنوان: «كيف تنشئ الفيديو الخاص بك باستخدام الذكاء الاصطناعي؟»، يوضح خلالها باول باخوس، نائب الرئيس التنفيذي للمنتجات وأدوات المحتوى في Spotter، كيف يستخدم مبدعو منصة إكس الـ Spotter Studio لتبادل الأفكار والتخطيط لإنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى كيفية محافظة صناع المحتوى على تميزهم والتركيز في عملهم الإبداعي.

وفي جلسة بعنوان «كيف تتحول من صانع محتوى إلى مستثمر مع كاسبر لي» يوضح صانعا المحتوى كاسبر لي وساشا كاليتسكي الإمكانات التي تتيحها صناعة المحتوى لدخول عالم الاستثمار، إضافة إلى بداية رحلتهما في ريادة الأعمال وما واجهاه من تحديات، وما تعلماه خلال مشوارهما في عالم صناعة المحتوى.

وفي جلسة بعنوان «من 8 ساعات عمل إلى 4 ساعات بفضل الذكاء الاصطناعي»، تسلط صانعة المحتوى مارينا موغيلكو الضوء على نقاط عدة تتصل بضغط العمل اليومي، وكيفية خفض ساعات العمل إلى النصف، وكيفية استثمارها الذكاء الاصطناعي لتقليص ساعات العمل يومياً إلى النصف.

ويشرح زاك هونارفار، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Creator Now، كيف يمكن البدء في جني الأموال من المحتوى، ويقدم نصائح عملية وخطة عمل واضحة لتحقيق الدخل من المحتوى.

ويناقش كل من صناع المحتوى أليس سوبيس وبارون ريان وكاهليل جرين، أفضل السبل التي تمكن صنّاع المحتوى من وضع بصمتهم وإحداث فارق ملحوظ، وإحداث تغيير إيجابي يلهم جماهيرهم بما يتجاوز الترفيه، لدعم القضايا الإنسانية وتعزيز المجتمع.