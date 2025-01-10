جامعة الإمارات للطيران تحتفي بتخريج 288 من قادة المستقبل

تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة ورئيس جامعة الإمارات للطيران، احتفلت الجامعة بتخريج الدفعة الـ34 وكرّمت 288 من خريجيها الذين اجتازوا بنجاح متطلبات التخرج ويتأهبون لدخول عالم صناعة الطيران.

وسلّم سموه الخريجين شهاداتهم في حفل أقيم في حرم الجامعة، وذلك بحضور عائلات الخريجين وأصدقائهم، وأعضاء هيئة التدريس وعدد من مسؤولي مجموعة الإمارات، والمدعوين والضيوف ووسائل الإعلام. وشملت تخصصات الخريجين برامج الدراسات العليا والبكالوريوس في إدارة الطيران، وهندسة الطيران، وسلامة أمن الطيران، وهندسة البرمجيات، وهندسة صيانة الطائرات وغيرها.

وقال البروفيسور أحمد العلي، نائب رئيس جامعة الإمارات للطيران: "تظهر كل دفعة من خريجي جامعتنا موهبة واحترافية استثنائية، ويواصلون تقدمهم المهني في العديد من وظائف صناعة الطيران، وسنواصل التزامنا بتبني تقنيات الحيل القادم وطرق التعلم الجديدة التي تثقل إمكانات طلابنا وجاهزيتهم لمواجهة التحديات المتغيرة في قكاع السفر الجوي، ونحن فخورون بمعدل التوظيف بعد التخرج والذي يصل إلى 84٪، وانطلاق خريجينا إلى آفاق مهنية جديدة في قطاع الطيران".

وتضمنت دفعة هذا العام من الخريجين 288 طالباً، منهم 100 طالب دراسات عليا و188 طالب بكالوريوس، منهم 37 طالباً ترعاهم طيران الإمارات. وكرمت جامعة الإمارات للطيران 14 طالباً متميزاً في جميع التخصصات، حيث عكست إنجازاتهم التزام الجامعة بتخريج قادة المستقبل في مجال الطيران.

وقد حظي أكثر من 180 طالباً بفرصة العمر للتدرب في مجموعة الإمارات لأكثر من فصل دراسي واحد، حيث تعد هذه الخبرات التدريبية دفعة قوية تعزز فرص الخريجين في الحصول على وظائف نوعية، حيث يقومون بأداء مهام وظيفية حقيقية للحصول على خبرة عملية، كما تزودهم بالمعارف والمهارات التي يحتاجون إليها لبناء أساس قوي لمهنهم المستقبلية.

ومنذ تأسيسها في عام 1991، رسخت جامعة الإمارات للطيران، الذراع التعليمي لمجموعة الإمارات، مكانتها الريادية في دراسات الطيران في المنطقة. تقدم الجامعة مجموعة شاملة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا والبحوث في الهندسة الجوية وإدارة الطيران وإدارة اللوجستيات والإمداد والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وسلامة الطيران ودراسات أمن الطيران. على مدى العقود الثلاثة الماضية، شهدت جامعة الإمارات للطيران نمواً ملحوظاً، وتوسعت مرافقها وكلياتها وموارد التعلم لديها، وحصلت على الاعتمادات العالمية، بما في ذلك وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي في المملكة المتحدة. كما تقدم جامعة الإمارات للطيران برنامج تدريب داخلي لمدة فصل دراسي واحد للطلاب الجامعيين مع مجموعة الإمارات.