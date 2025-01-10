أحمد بن سعيد يحضر تخريج الدفعة 34 من جامعة الإمارات للطيران

تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس جامعة الإمارات للطيران، احتفلت الجامعة بتخريج الدفعة الـ34، وكرّمت 288 من خريجيها الذين اجتازوا بنجاح متطلبات التخرج ويتأهبون لدخول عالم صناعة الطيران.

وسلّم سموه الخريجين الشهادات خلال حفل أقيم في حرم الجامعة.

وشملت تخصصات الخريجين برامج الدراسات العليا والبكالوريوس في إدارة الطيران، وهندسة الطيران، وسلامة أمن الطيران، وهندسة البرمجيات، وهندسة صيانة الطائرات وغيرها.

وقال البروفيسور أحمد العلي، نائب رئيس جامعة الإمارات للطيران، إن الجامعة ستواصل التزامها بتبني تقنيات الجيل القادم وطرق التعلم الجديدة التي تصقل إمكانات الطلاب وجاهزيتهم لمواجهة التحديات المتغيرة في قطاع السفر الجوي، لافتاً إلى أن معدل التوظيف بعد التخرج يصل إلى 84%.

وتضمنت دفعة هذا العام من الخريجين 288 طالباً، منهم 100 طالب دراسات عليا و188 طالب بكالوريوس، منهم 37 طالباً ترعاهم طيران الإمارات.

وكرمت جامعة الإمارات للطيران 14 طالباً متميزاً في جميع التخصصات، حيث عكست إنجازاتهم التزام الجامعة بتخريج قادة المستقبل في مجال الطيران.

وقد حظي أكثر من 180 طالباً بفرصة للتدرب في مجموعة الإمارات لأكثر من فصل دراسي واحد.