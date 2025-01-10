«فزاع للصيد بالصقور» تتوّج أبطال «العامة مفتوح»

اختتمت أمس منافسات العامة مفتوح ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، التابعة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وشهدت أشواط جير تبع للعامة مفتوح، تفوق علي سالم المزروع في شوط الرمز فرخ، بالطير «تي 34» بزمن 16.082 ثانية.

وتمكن فريق الميدان من إثبات تفوقه في أشواط جير تبع ـ جرناس بحصوله على الرمز بالطير «اش اس 2» بزمن 15.798 ثانية.

واستطاع فريق دبي الذي سبق وحقق رمز جير شاهين جرناس في انطلاقة أشواط البطولة من أن يكسب رمز البيور جير فرخ بالطير «ار 25» بزمن 16.323 ثانية.

وشهدت منافسات العامة مفتوح لفئة بيور جير جرناس حصول فريق ندّ الشبا على الرمز بالطير «وينك» بزمن 16.042 ثانية.

وفي ختام المنافسات في فئة قرموشة جرناس تمكن فريق دبي من الحصول على الرمز من خلال الطير «الكرامة» بزمن 16.225 ثانية.

أما في فئة قرموشة فرخ فذهب شوط الرمز إلى علي سالم المزروع بالطير «أبابيل» بزمن 16.873 ثانية.

وفي ختام المنافسات توّج دميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في منافسات العامة مفتوح، والتقاط الصور التذكارية، بحضور راشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وتقدم راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالشكر للجهات الحكومية الشريكة بنجاح هذا الحدث، خصوصاً الجهات التي تسهم من خلال تعاونها في تسهيل وتسريع الإجراءات مع الزيادة الملحوظة للمشاركة من الأشقاء الخليجيين، ومن أبرزها وزارة التغير المناخي والبيئة، مؤسسة مطارات دبي، والمنافذ الحدودية بالدولة.