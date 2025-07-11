"الإمارات للملكية الفكرية" تؤكد حرصها على التعاون مع "الوايبو"





أكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، أن الشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو" تمثل ركيزة أساسية لبناء أنظمة فعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن الجمعية حرصت على التعاون مع أكاديمية "الوايبو" في تنفيذ عدد من البرامج النوعية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اللواء العبيدلي، في الجلسة الرسمية ضمن اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو" في دورتها الـ66، التي انطلقت في مقر المنظمة بمدينة جنيف في سويسرا، وتستمر حتى 17 يوليو الجاري، بمشاركة وفود رسمية وممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية.

وقال إن الجمعية نفذت برنامجًا لتدريب المدربين بهدف إعداد نخبة من المتخصصين القادرين على نشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية، إلى جانب برنامج لبناء قدرات ضباط إنفاذ القانون على مستوى الدولة، لتأهيلهم في مواجهة التعديات على حقوق الملكية الفكرية بكفاءة عالية.

وأضاف أن الجمعية، ستُنظم انطلاقًا من دورها المجتمعي، المؤتمر الخليجي الثاني بالتعاون مع الجمعية البحرينية للملكية الفكرية في أكتوبر المقبل، إلى جانب تنظيم المؤتمر العربي الرابع بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الشارقة خلال سبتمبر القادم، كما تستعد الجمعية لتنظيم المؤتمر الدولي الرابع عشر بالتعاون مع منظمة الإنتربول الدولية في نوفمبر المقبل.

وأكد اللواء العبيدلي في ختام كلمته التزام الجمعية بتعزيز التعاون الدولي، ومواصلة جهودها في تطوير منظومة حماية الملكية الفكرية على المستويين المحلي والعالمي.

ويتضمن جدول أعمال وفد جمعية الإمارات للملكية الفكرية المشارك في الاجتماعات، سلسلة من اللقاءات والأنشطة التنسيقية مع عدد من الجهات والمنظمات الدولية، من أبرزها الجمعية الدولية للعلامات التجارية (INTA)، والمكتب العربي للملكية الفكرية، وأكاديمية الوايبو، إلى جانب المشاركة في الحوار الموسّع مع أصحاب المصلحة من الدول والمنظمات غير الحكومية.