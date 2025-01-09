"تحقيق أمنية" تحقق 830 أمنية خلال 2024

أعلنت مؤسسة "تحقيق أمنية"، تحقيق إنجاز استثنائي خلال عام 2024، بتحقيقها 830 أمنية لأطفال يعانون من ظروف صحية حرجة، متجاوزةً الهدف الُمحدّد لهذا العام بزيادة بلغت 16%، ما يعكس التزامها بإضفاء الأمل والفرح والقوة على حياة الأطفال وعائلاتهم.

وأعربت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة "تحقيق أمنية" عن اعتزازها بهذا الإنجاز.

وقالت إن هذا العام كان شاهداً على القوة الاستثنائية للأمل وعلى روح المجتمع المتكاتف، وكل أمنية تمّ تحقيقها خلال عام 2024 كانت شعاعاً من الفرح والصمود، ليس فقط للأطفال وعائلاتهم، ولكن لكل من شارك في تحويل هذه الأحلام إلى واقع، مشيرة إلى أن تجاوز هدف المؤسسة وتحقيق 830 أمنية يعكس الدعم المتواصل من المانحين والمتطوعين وفريق عمل المؤسسة.

وأضافت: “معاً أوجدنا لحظات من السعادة ستبقى خالدة في قلوب هؤلاء الأطفال، ومع حلول عام 2025، أتطلع بعين الفخر والتفاؤل إلى المزيد من الإنجازات المشتركة”.

وقالت الشيخة شيخة، أن عام 2024 شهد توسعاً لافتاً في جهود تحقيق الأمنيات في ثلاث دول ، ففي دولة الإمارات، تمّ تحقيق 461 أمنية، مما يعكس روح العطاء والتكاتف التي تتميز بها الدولة ، فيما استطاعت المؤسسة إدخال البهجة إلى حياة 160 طفلاً وطفلة في مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في المملكة الأردنية الهاشمية، بينما شهدت جمهورية مصر العربية تحقيق 102 أمنية في مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في أسوان، إضافة إلى 107 أمنيات أخرى في مستشفى أبو الريش الياباني في القاهرة، بإجمالي 830 أمنية، لافتة إلى أن هذا الرقم يمثل قفزة نوعية مقارنة بـ 712 أمنية تمّ تحقيقها خلال 2023، مما يبرز التزام المؤسسة بالنمو المستمر وتعزيز تأثيرها الإيجابي عاماً بعد عام.

وأكدت الشيخة شيخة بنت سيف، أن التزام مؤسسة "تحقيق أمنية" برسالتها الإنسانية النبيلة وحرصها على الوصول إلى المزيد من الأطفال المرضى، لا يحدّه زمان ولا مكان، موضحة أنه مع خطط لتوسيع نطاق العمل داخل وخارج الدولة وتعزيز التأثير الإيجابي، تؤكّد المؤسسة عزمها على الاستمرار في رحلتها لإضاءة حياة الأطفال، والمُساهمة في تحقيق لحظات سحرية تُسعد قلوب الجميع.