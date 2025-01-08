أحمد بن سعيد: إطلاق اسم الشيخة هند على «كلية التمريض والقبالة» يعزز التزامنا بتطوير التعليم الطبي

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ورئيس مجلس إدارة دبي الصحية، أن إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اسم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، على كلية التمريض والقبالة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية خطوة استراتيجية تعزز التزامنا بتطوير التعليم الطبي، ورفد القطاع الصحي بالكوادر المواطنة ويدعم خطتنا لتحويل إمارة دبي إلى مركز عالمي في الرعاية الصحية.

ووجه سمو الشيخ أحمد بن سعيد الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على هذه الخطوة التي تأتي بمثابة التتويج لهذه المهنة الإنسانية باسم ارتبط على مدار عقود من الزمن بالعمل الإنساني.

وتابع سموه: «سمو الشيخة هند رمز مشرف وملهم في مجال العطاء والعمل المجتمعي، وإطلاق اسمها على الكلية هو دافع إضافي نحو التميز والريادة في هذا المجال النبيل».

وأضاف سموه: «ستواصل كلية هند بنت مكتوم للتمريض والقِبَالة دورها في إعداد كوادر وطنية على درجة عالية من التأهيل والكفاءة المهنية، بما يواكب تطلعات دبي لتكون مركزاً عالمياً للرعاية الصحية».

بيئة تعليمية رائدة

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة دبي الصحية: «إن إطلاق اسم سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، على كلية التمريض والقبالة يعكس التزامنا بتحقيق أعلى معايير التميز والابتكار في المجال التمريضي، وتوفير بيئة تعليمية رائدة تسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للطب والتعليم الصحي».

وأضاف سموه: «ندرك ضرورة رفد قطاعنا الصحي بالكوادر المواطنة المؤهلة، خصوصاً في التخصصات الحيوية ومنها التمريض باعتباره اللبنة الأساسية لبناء نظام صحي قوي ومتكامل، فضلاً عن دوره في تعزيز جاهزية الإمارة في التعامل مع التحديات الصحية المتغيرة، كما نؤمن بأهمية الاستثمار في مواردنا البشرية وبناء قدراتها، لتتولى مهمة إنجاز المشاريع والمبادرات الوطنية، ونثمن الدور البارز للكوادر التمريضية في منظومتنا الصحية، ما يعزز من كفاءة وجودة خدمات الرعاية الصحية».

نموذج ملهم

وقالت الدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيس مجلس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية وعضو مجلس إدارة دبي الصحية: «سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لها بصمات خالدة في دعم قضايا المرأة والعمل الإنساني داخل الدولة وخارجها، وكان لمبادراتها الاستثنائية عظيم الأثر في توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز قيم الأسرة والتماسك المجتمعي»، لافتةً إلى أن سموها تعد نموذجاً ملهماً في دعم الصحة والتعليم برعايتها المتواصلة للمبادرات الصحية والتعليمية وفق رؤية شاملة تسعى لبناء مجتمع صحي مستدام، فضلاً عن اهتمام سموها بتمكين المرأة وتعزيز دور المواهب الإماراتية.

وتابعت: «إطلاق اسم سمو الشيخة هند آل مكتوم على كلية التمريض والقبالة يؤكد أهمية مهنة التمريض باعتبارها عنصراً بالغ الأهمية في منظومة الرعاية الصحية، كما أن الرهان الحقيقي لصناعة المستقبل يرتكز على الكوادر الوطنية القادرة على بناء تنمية شاملة، ونظام صحي يلبي احتياجات الحاضر والمستقبل».

وقال الدكتور عامر شريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية المدير التنفيذي لدبي الصحية: «نثمن إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اسم سمو الشيخة هند على كلية التمريض والقبالة بالجامعة، ونفخر بأن تحمل الكلية هذا الاسم الذي ارتبط بقيم العطاء والرحمة وهي قيم نبيلة تمثل جوهر مهنة التمريض، تقديراً لدورها البارز في العمل المجتمعي وفي التعليم والصحة. هذه الخطوة تعزز الجهود المبذولة لدعم مهنة التمريض والقبالة، وجذب الكوادر المواطنة إليها.

كما أن التمريض يعكس رسالة إنسانية تقوم على قيم العطاء والرحمة، وسنواصل العمل على تطوير البرامج التعليمية والتدريبية بالتعاون مع أبرز المؤسسات العالمية لتعزيز هذا القطاع ليكون من القطاعات الجاذبة للكفاءات المواطنة».

وأضاف: «إطلاق اسم سمو الشيخة هند على الكلية يُعد بمثابة خطوة استراتيجية نحو بناء مستقبل صحي مستدام، كما يُحمّل الجامعة مسؤولية أكبر لتطوير برامجها وجعلها من أبرز الكليات في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي».

ركيزة أساسية

وقال الأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي، المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في دبي الصحية وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، «تواكب هذه الخطوة رؤية قيادتنا الرشيدة للارتقاء بالقطاع الصحي، وتطوير الكوادر الوطنية المؤهلة في جميع التخصصات، من بينها التمريض والقبالة والتي تعد ركيزة أساسية في قطاع الرعاية الصحية. ارتباط الكلية باسم سموها يمثل حافزاً لجذب المواطنين لدراسة هذا التخصص والعمل به».

وأضاف: «أسهمت جهود دعم التوطين في مهنة التمريض إلى ارتفاع أعداد المواطنين العاملين ضمن الكادر التمريضي في «دبي الصحية» ليصل إلى 100 ممرض وممرضة خلال العام الجاري، بعد أن كان 40 ممرضاً وممرضة سنة 2022. وشهدت الكلية تخريج 3 دفعات حتى الآن».

وأوضح قائلاً: «نحرص في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية على بناء وتأسيس الكوادر المواطنة إيماناً منا بأن التعليم هو النواة الرئيسية لتنمية الكادر البشري، وذلك من خلال إعداد البرامج التعليمية المتخصصة الجاذبة للمواطنين، وبناء الشراكات التي تعزز من قدرتهم على قيادة مستقبل الرعاية الصحية في الدولة».