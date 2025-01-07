"كهرباء دبي" ومدينة إكسبو" تناقشان التعاون المشترك

أعربت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي عن تقديرها للجهود التي تبذلها هيئة كهرباء ومياه دبي في دفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة، مؤكدة أهمية المبادرات المشتركة في تعزيز مكانة الإمارات كداعم رئيسي للاستدامة في العالم.

ووفق بيان صحفي اليوم، تم خلال لقاء معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، مناقشة المشاريع والمبادرات المشتركة التي تعكس التزام الإمارات بتطوير الحلول المستدامة والتوسع في الطاقة المتجددة.

كما تم، بحث سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك بين الطرفين في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة وتطويره إلى آفاق أوسع، والاستفادة من خبرات الهيئة في مجال توفير أرقى الخدمات، واعتماد أفضل الممارسات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة والريادة العالمية في هذا المجال.

واستعرض معالي الطاير رؤية الهيئة واستراتيجياتها وإنجازاتها في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، وانسجام جهودها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، متطرقاً لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة، مما يسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاستدامة.

وتحدث معاليه عن إسهامات الهيئة في جهود العمل المناخي العالمي، فضلاً عن تركيز الهيئة على مجالات الابتكار والتحول الرقمي والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف الاستدامة.

وشدد على الدور المحوري لهيئة كهرباء ومياه دبي في دعم أهداف دبي الطموحة نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مشيراً إلى مشاريع الطاقة الشمسية الكبرى، مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يمثل أحد المشاريع العالمية الرائدة وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 2,860 ميجاوات باستخدام أحدث تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، والقدرة الإنتاجية للمشاريع قيد التنفيذ 1,800 ميجاوات وبحلول عام 2030، فإن نحو 27% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي ستكون من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. وسيساهم المجمع عند اكتماله في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 6.5 مليون طن سنوياً، مما يدعم جهود الإمارات في التحول إلى اقتصاد مستدام.