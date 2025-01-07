قمة المليار متابع .. بداية لاقتصاد جديد

تستضيف دولة الإمارات أكبر تجمع لصنّاع المحتوى والمؤثرين في العالم من خلال "قمة المليار متابع" وهي أول قمة متخصصة بتشكيل اقتصاد صناعة المحتوى، والأكبر من نوعها على مستوى العالم، والتي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد في دبي وتنطلق من 11- 13 يناير 2025.

تعد هذه القمة بداية لاقتصاد جديد ،و تهدف إلى تشجيع صناع المحتوى الذين يترك محتواهم بصمة إيجابية، ويغير المجتمعات نحو الأفضل، ويصنع أجيالاً تبني مستقبلاً أعظم، ويؤثر في صناعة العقول، ويقرب الشعوب من بعضها بعضاً، ويرسخ قيم التراحم والتعاطف بين البشر.

وتشكل جائزة قمة المليار متابع، نقلة نوعية في تحفيز صناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم على تقديم أفضل ما لديهم، وتفسح المجال أمامهم لطرح أفكار من شأنها أن تثري المحتوى الرقمي، بما يدعم قطاع الإعلام الجديد ويعزز جودة المحتوى، ويعود بالفائدة على المجتمعات والشعوب، ويخلق حراكاً إبداعياً يحفز المهارات لدى المؤثرين في المنطقة والعالم.

ويبلغ حجم صناعة المحتوى عالمياً اليوم نحو 250 مليار دولار.

ويشارك نحو 15 ألف صانع محتوى في اكبر تجمع لصناع المحتوى في العالم، كما يشارك في قمة المليار نحو 126 خبيراً ورئيساً تنفيذيا متخصصاً.

وتوجد نحو 10 صناديق استثمارية لصناع المحتوى، في حين بلغ اجمالي الاصول المدارة في قطاع صناع المحتوى للشركات المشاركة 7- 8 مليارات دولار، ويوجد اكثر من 6000 شركة اعلانية في الامارات.

وشكّلت صناعة إنتاج المحتوى الرقمي خلال السنوات العشر الماضية، واحدة من الصناعات المساهمة في اقتصادات بلدان المنطقة والعالم، فقد استحدثت عشرات الأنواع من الوظائف والمهن، وفي الوقت نفسه استفادت من تنامي أعداد مستخدمي الإنترنت ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في العالم"، حيث تعد الامارات الاولى عالمياً في سرعة الانترنت و البنية التحتية للاتصالات، كما توفر الإمارات سهولة ممارسة الاعمال للمبدعين وتدعم اصحاب الافكار الابداعية والخلاقة.