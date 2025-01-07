مهرجان العين للتمور يتوج الفائزين بمزاينة "الدباس"

توج مهرجان العين للتمور، أمس، الفائزين بمزاينة "الدباس"، ضمن فعاليات دورته الأولى التي تقام في واحة الهيلي بمدينة العين بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وشارك في المزاينة 27 متسابقاً بكمية تمور بلغت 1350 كيلوجراماً، فيما يستقبل المهرجان صباح اليوم مشاركات مزاينة "الزاملي" التي ستعلن نتائجها في الفترة المسائية.

وفي مزاد التمور ليوم أمس “الاثنين ”، كانت أعلى قيمة بيع لصندوق من صنف "الزاملي" 3 آلاف درهم، فيما بلغ مجموع المبيعات 83580 درهماً، وبلغت كمية التمور المباعة 2380 كيلوجراماً بإجمالي 721 صندوقاً.

ويهدف مهرجان العين للتمور إلى إبراز المكانة التاريخية لشجرة النخيل بصفتها موروثاً إماراتياً يعمق الوعي بالتراث والسنع الإماراتي، بجانب تسليط الضوء على الأهمية التاريخية لمدينة العين والتعريف بإمكاناتها التراثية والاقتصادية والزراعية.

ويسعى المهرجان إلى تثقيف أفراد المجتمع وتشجيعهم على ممارسة الموروث الخاص بالنخلة، مما يعمق الحس الوطني لديهم عن طريق التعريف بمنتجات النخلة، ويحفز تبادل الخبرات بين المزارعين للتعرف إلى أفضل الممارسات وطرق العناية بالنخيل، مما يسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية لأصحاب المزارع.

ويتضمن المهرجان 7 مسابقات للتمور خصصت لها 70 جائزة بقيمة مليون و756 ألف درهم لفئات "نخبة العين"، و"الخلاص"، و"الفرض"، و"الدباس"، و"بومعان"، و"الشيشي"، و"الزاملي".

كما يشهد المهرجان تنظيم مزاد التمور اليومي، الذي يهدف إلى إبراز جودة الإنتاج المحلي للتمور، ويسلط الضوء على أبرز أنواع التمور المميزة في الإمارات، بهدف تشجيع المزارعين لضمان استدامة إنتاج التمور وتطويرها.