أنور قرقاش: إعلان أوجلان انتهاء الكفاح المسلح قرار شجاع يعكس مراجعة عقلانية عميقة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات أن "إعلان زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان انتهاء "الكفاح المسلح" والتحّول إلى العمل الدستوري والقانوني قرار شجاع يعكس مراجعة عقلانية عميقة.

ودون معاليه عبر حسابه على منصة "إكس": "إعلان زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان انتهاء "الكفاح المسلح" والتحّول إلى العمل الدستوري والقانوني قرار شجاع يعكس مراجعة عقلانية عميقة. منطقتنا بأمسّ الحاجة إلى هذه المراجعات، لاستيعاب دروس التجربة وتجنّب تكرار الأخطاء، وفتح مسارات تصبّ في مصلحة الشعوب واستقرار الإقليم".