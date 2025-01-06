3 قوافل مساعدات إماراتية تصل غزة ضمن «الفارس الشهم 3»

عبرت 3 قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصرية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة وضمن «عملية الفارس الشهم 3» الإنسانية.

وتتألف القوافل من 29 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 364 طناً من المساعدات الإنسانية، تتضمن المواد الغذائية وكسوة الشتاء وخيم الإيواء والاحتياجات الضرورية الأخرى.

ويصل بذلك عدد قوافل المساعدات التي دخلت إلى القطاع عبر المعابر المصرية، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، إلى 150 قافلة تتألف من 2319 شاحنة نقلت أكثر من 29 ألفاً و25 طناً، فيما بلغ مجموع المساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة الإمارات منذ بدء الأزمة إلى قطاع غزة 46 ألفاً و659 طناً من الإمدادات الإغاثية العاجلة، بهدف الإسهام في التخفيف من الأوضاع الصعبة التي يعانيها سكان القطاع.

وأعلنت عملية الفارس الشهم 3 عن إطلاق برنامج إغاثي عاجل يستهدف الأسر الأكثر احتياجاً من الفئات الهشة في جنوب قطاع غزة، خاصة العائلات التي يتجاوز عدد أفرادها 13 فرداً.

ووفقاً لآلية التنفيذ، ستتلقى الأسر المستفيدة رسائل نصية (SMS) عبر الهواتف المحمولة، تتضمن تفاصيل الاستفادة ونقاط استلام الدعم، وذلك لتسهيل عملية توزيع المساعدات وضمان وصولها إلى المستحقين بسرعة وكفاءة.

وأوضحت العملية أن ترشيح الأسر تم بالتعاون مع منظمات إغاثية دولية لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً ولتغطية كافة العائلات في قطاع غزة.

وتقدم عملية الفارس الشهم 3 آلاف طن من المساعدات ضمن حملات ومبادرات يومية يتم تنفيذها في كافة المناطق وبين خيام النازحين، لمساندهم وتقديم ما يلزم لهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، حيث تهدف العملية للوصول لأكبر عدد من السكان وتقديم الطرود وكافة المساعدات لهم تنفيذا لتوجيهات دولة الإمارات الإنسانية.