"جولة المصورين" .. عدسات توثق جمال الطبيعة في مهرجان "شتانا في حتا"

يواصل مهرجان "#شتانا_في_حتا" فعالياته بمشاركة مجتمعية واسعة من أهالي منطقة حتّا وزوار دبي والإمارات، وذلك في اطار مبادرة "‎#شتا_حتا"، التي تتماشى أيضاً مع مستهدفات #وجهات_دبي، حيث حرص "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على تنويع أنشطة المهرجان هذا العام، ليجد كل زائر ما يبحث عنه في حدث هدفه إلقاء مزيد من الضوء على المميزات التي تتمتع بها حتّا كوجهة سياحية رئيسية في دولة الإمارات.

وفي هذا السياق، وضمن الفعاليات المجتمعية للمهرجان نظّم براند دبي، اليوم (الأحد)، "جولة المصورين" بالتعاون مع "fotoUAE"، بمشاركة صاحبة المبادرة المصورة الإماراتية علا اللوز، حيث جمعت الفعالية عددا من المصورين المحترفين وهواة التصوير الفوتوغرافي الذين حرصوا على استكشاف وتوثيق الطبيعة الساحرة في حتّا بعدساتهم، تأكيداً على مكانة دبي المدينة النابضة بالحياة وجاذبيتها للزوار من مختلف أنحاء العالم.

وكانت الجولة بمثابة فرصة مثالية لمحبي التصوير، الذين تمكنوا من التعرّف عبر المصورين المحترفين المشاركين في الفعالية، على التجهيزات والخطوات اللازمة لالتقاط صور احترافية للبيئة الطبيعية في حتّا وما يحيطها من سلسلة جبال متميزة، وذلك لما يشكله فن التصوير الفوتوغرافي من أهمية كوسيلة فعالة للسرد القصصي وقدرة كبيرة على التعبير وإيصال الرسالة لكل الناس على تنوع لغاتهم وثقافاتهم.

وبلغ أجمالي عدد المشاركين في الجولة 118 مشاركاً، من بينهم 73 زاروا منطقة حتا لأول مرة، وقد لاقت الجولة دعماً من شركة فوجي فيلم الشرق الأوسط بتوفير عدد من الكاميرات للمصورين لتمكنهم من استخدام آخر التقنيات الموجود في عالم الكاميرات.

وتستمر فعاليات "مهرجان شِتَانا في حتّا" حتى 12 يناير 2025 في منطقة "بحيرة ليم" تحت مظلة مبادرة "شتا حتا" التي تضم أيضاً أربعة مهرجانات أخرى هي "مهرجان ليالي حتّا الثقافية" وتنظّمه هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، و"مهرجان حتّا للعسل" و"مهرجان حتّا الزراعي" وكلاهما من تنظيم بلدية دبي، و "مهرجان حتّا DSF X" من تنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وتمثل "حتّا" واحدة من أهم مناطق الجذب السياحي في إمارة دبي، وتتميز بطبيعتها الجبلية الآسرة التي تجتذب الزوار من محبي الطبيعة والمغامرة من حول العالم، لما تتميز به من جمع بين روعة البيئة الفطرية الطبيعية وأصالة التراث بما تضمه من شواهد تاريخية ضاربة في القِدَم.