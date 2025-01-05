"دوفات 2025" يستكشف أحدث الابتكارات في صناعة الأدوية

يجمع مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات 2025)، المقرر انطلاقته في مركز دبي التجاري العالمي بعد غد الثلاثاء ويستمر ثلاثة أيام، أكثر من 1,376 شركة عالمية رائدة في مجال الأدوية والتكنولوجيا الصحية، لاستكشاف أحدث الابتكارات والتقنيات في صناعة الأدوية.

ويعد "دوفات" الحدث الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في صناعة الأدوية، حيث يتوقع أن يستقطب أكثر من 31,680 زائرا من 101 دولة، ويتضمن 130 جلسة علمية و9 ورش عمل، بالإضافة إلى مشاركة 400 ملصق علمي من طلاب الجامعات، فيما تشهد هذه النسخة من الحدث للمرة الأولى فعالية "فيتا شو دبي" لعرض أحدث الابتكارات في المكملات الغذائية.

ويتيح الحدث للمشاركين فرصة استكشاف أحدث الابتكارات والتقنيات في الصناعة، بالإضافة إلى تبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل قطاع الصيدلة والصحة، حيث يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الأدوية ودعم الابتكار وتشجيع البحث والتطوير، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز مكانتها الصحية على المستوى العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعلى مدار 30 عاما، أصبح "دوفات" منصة عالمية رائدة في مجال الصيدلة، حيث يقدم فرصاً استثنائية لموردي الأدوية وشركات الرعاية الصحية للتواصل، واستعراض أحدث المنتجات، والتعرف على آخر التطورات في التقنيات الصيدلانية، كما يشكل فرصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات بين الشركات والمتخصصين في القطاع الطبي، ويستعرض كل ما هو جديد في مجال الأدوية ورعاية المرضى.