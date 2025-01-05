أكاديمية فاطمة بنت مبارك .. سجل حافل بالإنجازات والمبادرات الرياضية

تواصل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، منذ تأسيسها في عام 2010، دورها الريادي في دعم رياضة المرأة في العاصمة أبوظبي على وجه الخصوص والإمارات بشكل عام، إذ دأبت الأكاديمية على إقامة العديد من البطولات في مختلف الألعاب وحققت نقلة نوعية في هذا الشأن.

وبفضل دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسّسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيس ناديي أبوظبي والعين للسيدات، وصلت الأكاديمية إلى المكانة التي تستحقها وأفرزت نخبة من اللاعبات الموهوبات والمتميزات في العديد من الألعاب.

وتعد جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة الحدث السنوي الأبرز والأهم على مستوى العالم العربي بالنسبة للأكاديمية، إذ تستقطب القادة والرياضيين من جميع أنحاء العالم العربي لتكريم صاحبات الإنجازات المتميزة من الرياضيات والاتحادات والهيئات الإدارية ووسائل الإعلام وغيرها في مجال الرياضة النسائية.

ووصلت الجائزة العام الماضي إلى نسختها الثامنة بعد سلسلة من النجاحات على مدار السنوات الماضية، حيث شهدت تكريم المئات من صاحبات الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية.

وفي نقلة نوعية ضمن خطتها الإستراتيجية للتطوير ورفع عدد المنتسبات والألعاب الرياضية، تم افتتاح المقر الجديد للأكاديمية في مايو الماضي، وهو المقر الذي يقع بين فندق إرث أبوظبي ونادي أبوظبي للسيدات مقابل جامع الشيخ زايد الكبير، ويمتد على مساحة تقارب 13,870 متراً مربعاً.

وأكدت الدكتورة أمنيات الهاجري نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن الأكاديمية عملت على تنفيذ إستراتيجيتها من ناحية تمكين المرأة في القطاع الرياضي، وتواصل تنفيذ ذلك من خلال توسيع قاعدة منتسبيها وكذلك الألعاب التي تنطوي تحت مظلتها.

وقالت : بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسّسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيس ناديي أبوظبي والعين للسيدات، حققت الأكاديمية نقلة نوعية لافته في مختلف الفعاليات التي تنظمها، مشيرة إلى زيادة عدد الفعاليات والبطولات مع تدشين المبنى الجديد للأكاديمية خلال الفترة الماضية، والتي تنظمها وتستضيفها الأكاديمية، الأمر الذي انعكس على لاعبات الفرق المختلفة، وساهم في إكسابهن المزيد من الخبرات .

وأكدت سعادة نورة السويدي عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن الأكاديمية ماضية في تنفيذ خططها الإستراتيجية الطموحة للارتقاء برياضة المرأة في أبوظبي على وجه الخصوص وفي الإمارات بشكل عام، لافتة إلى أن الأكاديمية ستواصل نهجها في إضافة العديد من الألعاب وتوسيع قاعدة اللاعبات المنضمات إليها.

وقالت : لدى الأكاديمية خطط طموحة كبيرة على صعيد التعليم والأبحاث، إذ تعمل على استضافة سلسلة من الندوات الشهرية والمنتديات السنوية، بالإضافة إلى تسيير عدد من المشاريع البحثية ودراسات الحالة التي تدرس المشهد الحالي للرياضة النسائية في الإمارات عموما وفي أبوظبي على وجه الخصوص.

وأكد طلال الهاشمي عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن الأكاديمية تسير وفق خطة إستراتيجية واضحة من عدة محاور أبرزها التركيز على عناصر التميز الإداري والعمل على تطويرها، وتعزيز نقاط القوة ومعالجة فرص التحسين، كما تعمل على تشكيل فرق رياضية على مستوى عال من القدرة التنافسية وإشراكها في مختلف البطولات والأحداث الرياضية وتحليل أدائهم الفني للارتقاء بمستوياتهم.

وأوضح أن الأكاديمية تهدف إلى وضع أبوظبي على الخارطة العالمية للرياضة النسائية من خلال استضافة عدد من المسابقات والمنافسات والبطولات الرياضية الوطنية والدولية، ومن أهمها كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز.

وبينت شمسة الهنائي عضوة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن الأكاديمية دأبت منذ نشأتها على دعم رياضة المرأة تحقيقا لهدفها الذي أسست من أجله، وحققت العديد من الإنجازات اللافتة في مختلف الألعاب، حيث شهدت الفترة الأخيرة، تنظيم العديد من البطولات الرياضية في العاب الطائرة، والسلة، والريشة الطائرة، بجانب البطولة الأبرز قفز الحواجز.