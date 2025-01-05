عملية الفارس الشهم 3 تطلق برنامجاً إغاثياً عاجلاً لدعم الفئات الهشة في غزة

أعلنت عملية الفارس الشهم 3 عن إطلاق برنامج إغاثي عاجل يستهدف الأسر الأكثر احتياجاً من الفئات الهشة في جنوب قطاع غزة، خاصة العائلات التي يتجاوز عدد أفرادها 13 فرداً، حيث يأتي هذا البرنامج ضمن جهود العملية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة ودعم المتضررين في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها السكان.

ووفقاً لآلية التنفيذ، ستتلقى الأسر المستفيدة رسائل نصية (SMS) عبر الهواتف المحمولة، تتضمن تفاصيل الاستفادة ونقاط استلام الدعم، وذلك لتسهيل عملية توزيع المساعدات وضمان وصولها إلى المستحقين بسرعة وكفاءة

وأوضحت العملية أن ترشيح الأسر تم بالتعاون مع منظمات إغاثية دولية لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً ولتغطية كافة العائلات في قطاع غزة.

وتقدم عملية الفارس الشهم 3 آلاف طن من المساعدات ضمن حملات ومبادرات يومية يتم تنفيذها في كافة المناطق وبين خيام النازحين، لمساندهم وتقديم ما يلزم لهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، حيث تهدف العملية للوصول لأكبر عدد من السكان وتقديم الطرود وكافة المساعدات لهم تنفيذا لتوجيهات دولة الإمارات الإنسانية.