حمدان بن محمد: دبي الأولى إقليمياً والثامنة عالمياً في مؤشر "قوة المدن العالمي 2024"

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تحقيق الإمارة للمركز الأول إقليمياً والثامن عالمياً في مؤشر "قوة المدن العالمي 2024"، الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية – مؤسسة "موري ميموريال" اليابانية، مشيراً سموه إلى أن هذا الإنجاز، الذي تحققه دبي للعام الثاني على التوالي، يعكس الرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس: "للعام الثاني على التوالي، دبي الأولى إقليمياً والثامنة عالمياً في مؤشر "قوة المدن العالمي 2024" الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية – مؤسسة "موري ميموريال" اليابانية، ولتكون أول مدينة شرق أوسطية تُحقق هذا الإنجاز البارز".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد: "تفوق دبي في المؤشرات العالمية يعكس رؤية محمد بن راشد الملهمة ونتاج العمل الدؤوب لفرق دبي وشركائها".

واختتم سموه "ندرك أن قوة المدن ليست في مساحتها أو عدد سكانها، بل في رؤيتها وطموحها وقدرتها على تقديم نموذج مُلهم للعالم ... ونحن في دبي أقوياء ومثابرون ومبتكرون وصنّاع أمل ومستقبل".