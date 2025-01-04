جولة للتأكد من الجودة والسلامة بأسواق عجمان

تفقد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، الأسواق الحيوية في الإمارة، بما في ذلك سوق الخضار والفواكه واللحوم والدواجن، وذلك ضمن جولة ميدانية تهدف إلى الاطلاع على سير العمل في الأسواق، وتفقد مدى التزامها بالمعايير الصحية والجودة المطلوبة.

واطلع على الإجراءات المتبعة، لضمان سلامة المنتجات وتوافقها مع اشتراطات الصحة العامة، حيث أكد أهمية متابعة هذه الأسواق بشكل دوري، لضمان توفير بيئة صحية وآمنة للمستهلكين، كما شدد على ضرورة الالتزام بمعايير النظافة وتخزين المنتجات بشكل سليم، بما يضمن حماية المستهلكين من أي مخاطر صحية.

وأكد أن الدائرة تعمل جاهدة على تنفيذ مشاريع تطويرية، تهدف إلى تحسين بيئة الأسواق، وتوفير كل ما يلزم من خدمات تلبي احتياجات المتسوقين، وأشار إلى أن هذه الزيارات الميدانية تأتي في إطار حرص الدائرة على متابعة سير العمل، والتأكد من تطبيق كل المعايير المتبعة في الأسواق.

وأوضح أن سلامة وصحة المواطن والمقيم في عجمان هي أولى أولويات الدائرة، مضيفاً أن فرق العمل المختصة تواصل جهودها الدؤوبة في مراقبة الأسواق، وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للمجتمع.