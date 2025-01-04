أحمد بن سعيد: رؤية محمد بن راشد الحكيمة أساس نجاح دبي وازدهارها

أعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عن فخره واعتزازه بما حققته دبي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أن رؤية سموه المستقبلية كانت حجر الأساس لنجاحات الإمارة وازدهارها.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس: "في هذا اليوم المميز، نحتفل بمرور 19 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحكم في إمارة دبي، حيث أرسى برؤيته الحكيمة وقيمه الراسخة أسس النجاح والازدهار التي جعلت دبي نموذجاً عالمياً في التطور والإبداع".

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "كما نهنئ سمو الشيخة هند بنت مكتوم على انطلاق حملة #شكراً_الشيخة_هند، التي تعكس تقديراً عميقاً لدورها الريادي والمستمر في دعم أسرتها الصغيرة والكبيرة، إلى جانب إسهاماتها الخيرية اللامحدودة التي امتدت لتشمل الجميع".

واختتم سموه "إن الاحتفاء بهذه المناسبة يعكس رسالة سامية مفادها أن القوة الحقيقية تكمن في التلاحم الأسري، والوحدة، والمحبة، والوفاء".