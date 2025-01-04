أنور قرقاش: بوراشد قائد استثنائي أحدث تغييراً إيجابياً في المنطقة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، على الدور الريادي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، واصفًا إياه بالقائد الاستثنائي الذي أحدث تغييرًا إيجابيًا في المنطقة.

وقال قرقاش في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة إكس: "حظيت بشرف العمل لسنوات عديدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، تعلمت منه الإيجابية والطموح والعمل السياسي والتنموي الذي يضع الإنسان في صدارة الأولويات. برؤيته وحكمته وشخصيته المبدعة أحدث تغييراً إيجابياً في المنطقة"، مضيفاً معاليه "بوراشد قائد استثنائي ومسيرة حافلة بالعطاء والخير".