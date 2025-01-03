اتحاد المبدعين العرب يمنح الفريق محمد المري وسام الإبداع القيادي

منح اتحاد المبدعين العرب، عضو الأمم المتحدة وعضو ملتقى الاتحادات بجامعة الدول العربية، سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وسام الإبداع القيادي، ذلك تكريماً لمساهماته المتميزة في القيادة والإبداع.

وجاء هذا التكريم في إطار المبادرات التي أطلقها الاتحاد استجابةً لتوجيهات الأمم المتحدة لأعضائها، بهدف تسليط الضوء على الشخصيات المؤثرة والجهات المبتكرة التي تدعم تحقيق أهداف الاستدامة.

ويأتي اختيار الفريق محمد المري اعترافاً بجهوده الفريدة في تعزيز الأداء الحكومي، وتطوير بيئة العمل الإداري، وترسيخ مفهوم سعادة المتعاملين، مما يواكب الرؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة عالمية للتميز.

وأكد الدكتور أحمد نور رئيس اتحادي المبدعين العرب والإعلاميين العرب أن هذا التكريم قد جاء بإجماع لجنة الاختيار استناداً إلى الدور الريادي لسعادة الفريق محمد المري، وقد تجلى ذلك في تحقيق قفزات نوعية في الأداء الحكومي، واعتماده مبادرات مبتكرة تدعم الاستدامة والتنمية.

وأكد أن هذا الوسام هو تقدير مستحق لجهود الفريق المري، التي انعكست إيجابياً على مختلف القطاعات بالإدارة.

من جانبه، أعرب الفريق محمد المري عن فخره بهذا التكريم، مشدداً على أن الإنجاز يعكس عمل فريقٍ متكامل في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والذي يضع التفوق والابتكار في صدارة أولوياته، مؤكداً أن هذا الوسام سيكون حافزاً لمواصلة التميز وتحقيق إنجازات جديدة.

يُذكر أن اتحاد المبدعين العرب يعد من أبرز المنظمات العربية التي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ويكرّس جهوده لدعم الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

وكرّم الاتحاد العديد من الشخصيات العربية والعالمية البارزة تقديراً لمساهماتهم في دعم مسيرة الإبداع وتحقيق التنمية المستدامة.