محمد بن راشد يخصص يوم الجلوس هذا العام لرفيقة دربه هند بنت مكتوم

في لفتة مليئة بالمحبة والوفاء، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تخصيص يوم الجلوس لهذا العام للاحتفاء بزوجته سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وقال سموه في رسالة مؤثرة عبر حسابه في منصة إكس: "الإخوة والأخوات … تعودنا في كل عام في الرابع من يناير استبدال احتفالات يوم الجلوس وتخصيصها بشكل مختلف. وأحب تخصيص يوم الرابع من يناير هذا العام لزوجتي الشيخة هند بنت مكتوم، رفيقة دربي، وعوني وسندي وظهري في هذه الحياة".

ووصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بأنها "أم الشيوخ.. والصديقة والرفيقة والرقيقة، وأحد أرحم الناس بالناس وأكثرهم عطاءً وحباً للخير." مشيراً إلى دورها المحوري في حياة سموه، قائلاً: "هي عمود بيتي.. وأساس أسرتي.. وداعمي الأكبر طوال مسيرتي".

وضمّن سموه رسالته بأمنيات صادقة لسمو الشيخة هند جاء فيها: "أمنيتي الأكبر يا هند .. أن يحفظك الله.. ويسعدك ويديم بيننا المحبة.. يا أول العمر وأجمله.. ويا روح دبي .. ونبضها .. وفرحتها".

وأكد سموه على أهمية الوفاء لشريك الحياة، مستشهداً بحديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: "خير الناس هو خيرهم لأهله"، داعياً سموه الجميع إلى إظهار الامتنان والتقدير لمن يستحقونه، لا سيما لرفقاء الدرب الذين يدعموننا في هذه الحياة".