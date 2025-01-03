أمطار الخير تهطل على مناطق متفرقة في الإمارات

شهدت مناطق متفرقة في الدولة صباح اليوم هطول أمطار تراوحت شدتها بين الخفيفة والغزيرة، ما أضفى أجواء منعشة على العديد من المناطق.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر ومتابعة مستجدات حالة الطقس عبر قنواته الرسمية، مشيراً إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق.

وأوضح المركز عبر حسابه على منصة "إكس" أن الأمطار شملت مناطق في إمارة أبوظبي، كما امتدت إلى دبي، الشارقة، أم القيوين، ورأس الخيمة، مع تباين في شدة الهطول.

كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على شارع الخيل وشارع الشيخ محمد بن زايد وعلى لهباب والمرموم والمنهاد وجميرا وأم سقيم والصفا والجداف في دبي.

وتوقع المركز أن يكون الطقس خلال اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً في المناطق الشمالية والشرقية والساحلية، مع استمرار فرصة سقوط الأمطار، كما أشار إلى أن الأجواء ستكون رطبة خلال ساعات الليل وصباح السبت في بعض المناطق الداخلية.

ودعت شرطة دبي جميع مستخدمي الطرق إلى الالتزام بإرشادات القيادة الآمنة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان السلامة، مع متابعة النشرات والتنبيهات الصادرة من الجهات الرسمية.

إرشادات للقيادة الآمنة خلال الأمطار:

الإضاءة المنخفضة: استخدم المصابيح الأمامية ذات الإضاءة المنخفضة لتحسين الرؤية وتجنب انعكاسات الضوء.

فحص المكابح: تأكد من سلامة المكابح بعد عبور المناطق المغمورة بالمياه.

تجنب المناطق المنخفضة: ابتعد عن الوديان والمناطق المعرضة للتجمعات المائية.

تفقد مساحات الزجاج: تحقق من كفاءتها قبل الانطلاق لتأمين رؤية واضحة.

خفّض السرعة: التزم بسرعة منخفضة وحافظ على مسافة آمنة بين مركبتك والمركبات الأخرى.

تفادي تكثف البخار: استخدم مفتاح الهواء الخارجي لتجنب تشكل البخار على الزجاج الأمامي.

متابعة الأحوال الجوية: اعتمد على المصادر الرسمية للحصول على تحديثات الطقس وتجنب الشائعات.

أرقام الطوارئ للتواصل:

الرقم 901: للاستفسارات غير الطارئة.

الرقم 999: للحالات الطارئة فقط.