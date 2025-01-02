مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم تعلن نتائج مسابقة مبتكرون

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، نتائج مسابقة مبتكرون 2024 في دورتها السابعة، وذلك بعد اكتمال عملية تقييم المشاريع المتأهلة للمرحلة النهائية، والتي أعقبت عملية مرحلة التنفيذ، وتم اختيار الفائزين بناء على معايير الإبداع والأثر الاجتماعي وجودة التنفيذ وكفاءة عمل الابتكار.

وقال الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، إنه تم اليوم الإعلان عن نتائج الدورة السابعة من مسابقة مبتكرون، التي بدأت في يونيو من العام الماضي وشارك فيها 137 طالبا وطالبة من مدارس الدولة، وقد عكس الأداء المخزون المتقدم من المهارات والمعارف التي يملكها الطلبة مما يسهم في تطور المسابقة وتعزيز مجالاتها.

وهنأ الفائزين وثمن جهودهم وحماسهم في إبراز مواهبهم وإبداعاتهم الابتكارية، مشيرا إلى أن المسابقة ستتجه إلى آفاق أبعد في الفترة المقبلة بهدف توسيع نطاق فائدتها تحفيز الطلاب على تبني التفكير الإبداعي، وتوفير البيئة المناسبة لهم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.

وفاز في مسابقة مبتكرون 2024، كل من عبد الله أحمد الحمادي وفاطمة رشيد عوض عن مشروعهم “Aboory”، كما فاز مشروع “MindSync” وتقدم به كل من محمد عدنان محمد وأردزين ناتانيل أومالدي ، فيما فاز كل من نبيل نديم القاضي وآلاء صلاح عبد العزيز ويوسف راسم الشاقي عن مشروعهم “Smart Modular Shading System” .

يذكر أن الجوائز التشجيعية تشمل "جائزة استدامة" و"جائزة الخدمة المجتمعية"، وسيتم الإعلان عن الفائزين بها في وقت لاحق.. كما سيتم تكريم جميع الفرق الفائزة في مسابقة مبتكرون 2024 خلال حفل كبير يُقام ضمن فعاليات أسبوع الابتكار في شهر فبراير 2025.

وأشرف على تقييم المشاركات في مسابقة مبتكرون، لجنة تحكيم ضمت نخبة من المحكمين من ذوي الخبرة والكفاءة في المجال.

وبلغ إجمالي الفرق المتقدمة المشاركة 137، وعدد الفرق التي استوفت شروط المسابقة 45، وتأهل لمرحلة التحكيم الأولى 20 فريقا وبلغ عدد الفرق المتأهلة للتنفيذ والتحكيم النهائي 9 فرق، فاز منها ثلاثة فرق.