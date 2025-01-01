الإمارات.. فرصة لسقوط أمطار غداً مع انخفاض درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية مع فرصة سقوط أمطار، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار على اليابسة، وحركتها شمالية غربية، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي شديد الاضطراب إلى مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:47 والمد الثاني عند الساعة 04:19، والجزر الأول عند الساعة 07:40 والجزر الثاني عند الساعة 21:24، أما بحر عمان فيكون الموج مضطربا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:37 والمد الثاني عند الساعة 00:06، والجزر الأول عند الساعة 17:16.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 16 80 35

دبي 25 18 85 40

الشارقة 25 15 80 35

عجمان 24 16 85 35

أم القيوين 25 15 85 40

رأس الخيمة 25 16 85 45

الفجيرة 26 21 80 55

العـين 24 15 70 30

ليوا 22 18 70 40

الرويس 20 18 80 50

السلع 19 17 85 45

دلـمـا 23 21 80 40

طنب الكبرى 24 22 80 35

طنب الصغرى 24 22 80 35

أبو موسى 24 21 80 40