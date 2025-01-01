دبي .. 2.5 مليون راكب استخدموا المواصلات العامة في ليلة رأس السنة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن عدد مستخدمي وسائل المواصلات العامة ومركبات الأجرة والحجز الالكتروني والتنقل المشترك خلال الاحتفال بفعاليات رأس السنة الميلادية 2025 وصل إلى أكثر من 2.5 مليون راكباً، بنسبة زيادة بلغت (9,3%) عن عدد ركاب ليلة رأس السنة الماضي 2024، الذي بلغ (2) مليون و(288) ألفاً و(631) راكباً.

وقد استخدم المترو بخطيه الأحمر والأخضر (1) مليون (133) ألفاً و(251) راكباً، فيما أَقَلَّ الترام (55) ألفاً و(391) راكباً، بينما بلغ عدد ركاب الحافلات العامة في هذه الليلة (465) ألفاً و(779) راكباً. ونقلت وسائل النقل البحري بمختلف أنواعها (80) ألفاً و(66) راكباً. ونقلت مركبات الحجز الإلكتروني (195) ألفاً و(651) راكباً، ونقلت مركبات النقل المشترك (1238) راكباً، أما مركبات الأجرة، فقد نقلت (571) ألفاً و(98) راكباً‪.‬‬‬‬‬‬

وأكدت الهيئة أن تنقل مستخدمي وسائل النقل الجماعي إلى مواقع الاحتفالات بليلة رأس السنة الميلادية قد تم بسلاسة وأمان، وذلك بفضل الخطة المرورية المتكاملة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات وجهود فرق العمل الموزعة في مراكز التحكم وفي الميدان، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إمارة دبي.