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الإمارات

سيف بن زايد: ندعو للعالم بأسره بمزيد من الأمان والسلام والاستقرار والازدهار

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البيان

دبي

هنأ سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات وكل من على أرض الدولة بالعام الميلادي الجديد.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «أسمى التهاني وخالص الأمنيات لقيادة الإمارات الرشيدة ولشعبها الأصيل النبيل، ولكل من يسكن أرضها الطيبة، راجين العلي القدير أن يكون العام الميلادي الجديد 2025 وافراً بالخير والسعادة، وعامراً بالعطاء والتقدم والإنجازات الباهرة لبلادنا الحبيبة، وأن يحمل معه للإمارات ولكل الدول الخليجية والعربية ولأرجاء العالم بأسره، مزيداً من الأمان والسلام والاستقرار والازدهار. كــل عــام وأنتــم بخيـــر».