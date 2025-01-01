ألوان الألعاب النارية تزيّن سماء الإمارات احتفالاً بالعام الجديد

متابعة: موفق محمد، ونورا الأمير، وأحمد أبوالفتوح

احتفلت دولة الإمارات بقدوم العام الجديد بفعاليات استثنائية جمعت بين الفرح والإبداع، وأبهرت عروض الألعاب النارية المبهرة آلاف المحتفلين في أبوظبي والشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة.

وإلى جانب الألعاب النارية وعروض الليزر، تنوعت الفعاليات الاحتفالية بين عروض «الدرون الضوئية» والعروض الترفيهية والأنشطة العائلية والموسيقية التي جمعت بين الفرح والحماسة، وأسهمت هذه الأجواء في تعزيز روح البهجة والتآلف وعاش الجميع ليلة لا تنسى احتفالاً ببداية عام جديد مليء بالأمل والتفاؤل.

واستضافت 10 مواقع مختلفة في أبوظبي وضواحيها، عروض الألعاب النارية في كل من الكورنيش، مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة، جزيرة الحديريات، جزيرة ياس، قصر الإمارات واستاد هزاع بن زايد في مدينة العين. بينما شهدت 4 مواقع في منطقة الظفرة، إقامة عروض مماثلة، وهي الحديقة العامة في مدينة زايد، ساحل وممشى المغيرة، مهرجان ليوا الدولي 2025 والمنطقة الواقعة خلف مركز «تم» في غياثي.

غينيس

وتوثق موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية احتفال مهرجان الشيخ زايد بالعام الميلادي الجديد من خلال تسجيل ستة أرقام قياسية جديدة في الموسوعة، أهمها عرض ضخم للألعاب النارية امتد لأكثر من 53 دقيقة متواصلة، لتحقيق رقم قياسي في طول واستمرارية ومدة وتشكيلات العرض.

وشهد برنامج الاحتفال في المهرجان الذي يعدّ الأكبر والأكثر إبهاراً، عروضاً استثنائية للألعاب النارية وطائرات الدرون، استمرت لأكثر من ساعة متواصلة، إضافة إلى عروض الأضواء وتكنولوجيا الليزر، بهدف تسجيل ستة أرقام قياسية جديدة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وسبقت عروض الألعاب النارية الكبيرة، عروض أخرى بدأت عند الساعة 11:40 مساءً ولمدة 20 دقيقة متواصلة، شاركت فيها 6000 طائرة درون لتشكيل لوحات فنية متحركة على صفحة سماء الوثبة، من بينها 3000 طائرة سترسم أكبر صورة لأول مرة على مستوى العالم، إضافة لرسم لوحة تعبر عن أماني العام الجديد.

الشارقة

واستقبلت الشارقة السنة الجديدة بالعديد من الفعاليات المبهرة، حيث شهدت ثلاث وجهات رئيسة عروضاً للألعاب النارية استمرت لمدة 25 دقيقة، وهي: «واجهة المجاز المائية»، و«شاطئ الحيرة»، و«شاطئ خورفكان»، وفي «واجهة المجاز المائية» استمتع الحضور بعروض موسيقية على آلتي الساكسفون والكمان طوال الأمسية، بينما أتاح «شاطئ الحيرة» الممتد على مسافة 3.5 كيلومترات مشاهد لافتة من عروض النار والإضاءات.

أما «شاطئ خورفكان» فقدم عروضاً أدائية مبهرة، شملت عروض الليزر والإضاءات المذهلة. وتوّجت جزيرة النور الأجواء بفعالية خاصة قدمت المأكولات العالمية وإطلالات ساحرة على الألعاب النارية، وقد جاء الحدث بالشراكة مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، جامعاً أعداداً كبيرة من العائلات والأصدقاء في أجواء احتفالية استثنائية.

عجمان

واحتفلت إمارة عجمان بالسنة الجديدة 2025 على طول كورنيش عجمان الوجهة الرئيسة للاحتفالات، واستمتع الزوّار الذين حضروا بأعداد كبيرة بعرض للألعاب النارية استمرّ قرابة عشر دقائق، وشهد الكورنيش حضوراً لافتاً من العائلات والأطفال، حيث توافد الجمهور منذ وقت مبكر ليستمتعوا بالألعاب الشاطئية والأجواء الاجتماعية.

الفجيرة

واحتفلت الفجيرة بمهرجان مميز من الألعاب النارية التي أضاءت سماء الإمارة والمواقع الشاطئية، وأضفت أجواء من البهجة والفرح على سكانها وزوارها، حيث شهدت المنطقة تجمع الآلاف من المواطنين والمقيمين الذين توافدوا للاستمتاع بالفعالية في أجواء عائلية مميزة.

رأس الخيمة

واحتفلت رأس الخيمة العام الجديد بعرض مذهل للألعاب النارية والطائرات المسيَّرة، محققة بذلك رقمين قياسيين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في فئتي «أكبر عرض جوي لشجرة شكلت بالطائرات المسيَّرة متعددة المراوح» و«أكبر صورة جوية لصدفة بحرية شكلت بالطائرات المسيَّرة متعددة المراوح».

وشكَّل العرض، الذي حمل عنوان «قصتنا في السماء»، احتفاء رائعاً بجمال الإمارة الطبيعي وإرثها الثقافي الغني، وأرسى معايير جديدة لاحتفالات العالم بالعام الجديد، حيث امتزجت تقنيات الألعاب النارية الحديثة مع الصور الفنية المشكلة بالطائرات المسيَّرة بتقنية الليزر لتحول سماء الإمارة إلى مشهد لا ينسى من خلال العروض المرئية المذهلة.

وامتد العرض على طول خمسة كيلومترات من واجهة رأس الخيمة البحرية، متجاوزاً حدود الابتكار والإبداع من خلال ثلاثة أجزاء مبهرة: عرض «الرمال المتحركة» المستلهم من صحارى الإمارة، والذي صوَّر العلاقة بين الحياة والبيئة الطبيعية، وعرض «أسرار البحر» الذي استعرض تراث الغوص بحثاً عن اللؤلؤ في رأس الخيمة، والذي أبهر الحضور بصور رائعة ترمز للكائنات البحرية، فيما احتفى الجزء الأخير من العرض تحت عنوان «نور النجوم الهادية» بتاريخ الاستكشاف البحري، حيث تضمن صوراً سماوية وشهباً ترمز إلى أهمية الملاحة، ليتوج العرض بعدها بإطلاق الألعاب النارية ذات التقنيات المتطورة لتضيء سماء الإمارة.

وشهدت احتفالات الإمارة حضور أكثر من 100000 شخص من سكان الإمارة وزائريها الذين شاهدوا العروض من المنتجعات الشاطئية المميزة في الإمارة، بالإضافة إلى العروض الموسيقية الحية وأنشطة الأطفال الممتعة وشاحنات الطعام المختلفة.