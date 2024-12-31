40 مسجداً جديداً في الشارقة خلال 2024

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة استكمال خطتها الطموحة بافتتاح 40 مسجداً جديداً العام الماضي، افتتحت 30 مع نهاية شهر رمضان الفضيل، و10 أخرى في الثلث الأخير من 2024، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تولي خطة تشييد المساجد في مختلف مدن ومناطق الإمارة اهتماماً خاصاً ومتابعة حثيثة.

ويأتي افتتاح المساجد لتضاف إلى منارات إمارة الشارقة العامرة بمآذنها؛ ومواكبة للنهضة والتوسع العمراني بالإمارة، وتلبية احتياجات قاطني الإمارة، وتيسير إقامة الشعائر بيسر وطمأنينة.

وتتوزع المساجد على مدن وضواحي الإمارة، منها 26 بمدينة الشارقة و6 بالمنطقة الوسطى، و8 بالمنطقة الشرقية، وقد تم تجهيزها بأحدث المرافق والخدمات لتوفير كافة سبل الراحة والطمأنينة للمصلين.