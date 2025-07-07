"تريندز" يدشن مكتبه الافتراضي في باريس

دشَّن مركز تريندز للبحوث والاستشارات مكتبه الافتراضي في العاصمة الفرنسية باريس، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل المعرفي بين مراكز الفكر إقليمياً ودولياً، وترجمةً لإستراتيجيته البحثية الشاملة التي تركز على إنتاج معرفة وازنة، خصوصاً في مجال الدراسات الاستشرافية.

ويعتمد المكتب الجديد على بنية رقمية متقدمة تتيح تنفيذ فعاليات علمية عن بُعد، وتنظيم ندوات افتراضية، وإنتاج محتوى معرفي متنوع باللغتين العربية والفرنسية، متاح عبر المنصات الرقمية التابعة لـ"تريندز".

وشهد حفل التدشين الافتراضي حضور نخبة من الباحثين والشركاء الدوليين، وممثلين عن مؤسسات فكرية وأكاديمية من فرنسا والعالم العربي، حيث تم استعراض أهداف المكتب وخطة عمله للمرحلة المقبلة.

ويهدف مكتب "تريندز" في باريس إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها تعزيز الربط الأكاديمي من خلال بناء شراكات فعالة بين مراكز الفكر والجامعات والمعاهد البحثية في العالم العربي والفضاء الفرنكوفوني، وتشجيع المشاريع العلمية المشتركة وتبادل الخبرات، مع التركيز على التعاون المعرفي مع فرنسا كمركز محوري للبحث الفرنكوفوني.

كما يسعى المكتب إلى رصد وتحليل الإنتاج المعرفي الصادر باللغة الفرنسية، لا سيما في مجالات الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والتحولات الجيوسياسية، والقضايا الاجتماعية والبيئية، وترجمته أو تبسيطه وجعله متاحاً للقارئ العربي، إضافة إلى بناء منصة تواصل فكرية وثقافية عبر تنظيم ندوات ومؤتمرات ومطبوعات مشتركة باللغتين العربية والفرنسية، وتسهيل الحوار متعدد الأطراف حول القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك، مثل التغير المناخي والأمن الرقمي.

كما يعمل المكتب على تشجيع الترجمة والنشر بين اللغتين العربية والفرنسية، لتعزيز تدفق المعرفة وتوسيع دائرة التأثير الثقافي والفكري المتبادل.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن افتتاح مكتب جديد في العاصمة الفرنسية يسهم في تعزيز المشهد العلمي، ويدعم التعاون في هذا المجال على المستوى الدولي.

وأضاف أن الإعلان عن تدشين مكتب فرنسا جاء في إطار التزام المركز بتعزيز البحث العلمي والمعرفي والابتكار كأدوات رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة ورفاه الشعوب.