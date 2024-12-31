محمد بن راشد: الإمارات حققت أرقاماً تاريخيّة في 2024 وتستقبل 2025 بطموحات أعظم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات حققت أرقاماً تاريخيّة في 2024 وتستقبل 2025 بطموحات أعظم وإصرار أوسع على الاستمرار في رحلة النمو والازدهار.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: "كل عام والإمارات في مجد وعز وازدهار واستقرار … كل عام والعالم بخير وسلام .. كل عام والبشرية تنطلق إلى آفاق جديدة .. مر عام 2024 بحمدالله والإمارات تحقق أرقاماً تاريخيّة في جميع مؤشراتها .. ونستقبل 2025 بتفاؤل أكبر .. وطموحات أعظم .. وإصرار أوسع على الاستمرار في رحلة النمو والازدهار .